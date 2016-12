Terlecki o Piotrowiczu: Opozycja jest bezradna, nie ma żadnych argumentów

TVN24 ujawnił akta IPN, z których wynika, że Piotrowicz podpisał się pod aktem oskarżenia przeciw Antoniemu Pikulowi - działaczowi Solidarności, który został oskarżony w stanie wojennym o rozprowadzanie ulotek. PO i Nowoczesna chcą odwołania Piotrowicza z funkcji szefa komisji sprawiedliwości; domagają się także, aby złożył mandat poselski. Sam Piotrowicz powiedział dziennikarzom, że nie widzi "żadnych powodów" do rezygnacji z mandatu poselskiego. "Nie mogę zawieść swoich wyborców" – argumentował.

"Mówimy o tym od miesięcy, jeżeli nie od lat. Wszystkie kwestie związane z tą sprawą zostały 10-krotnie, a może 100-krotnie wyjaśnione. Państwo wracacie do tego tematu pod presją, czy w atmosferze, którą usiłuje wywołać opozycja. Opozycja, która jest dramatycznie bezradna, nie ma żadnych argumentów merytorycznych i nawraca w kółko do tych samych pytań, na które odpowiadamy od lat. Nie ma żadnego powodu, żeby tą sprawą się nadal zajmować" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej Terlecki pytany, czy by nie wolał, żeby Piotrowicz przeprosił za swoje błędy z przeszłości.

Na uwagę, że Antoni Pikul, który zaprzecza słowom Piotrowicza ws. pomocy, nie jest w opozycji tylko jest związany z PiS, Terlecki powtórzył, że ta kwestia była wyjaśniana wielokrotnie.

"Z tego co, o ile ja znam sprawę, to (Piotrowicz) właśnie pomagał. Ale jak mówię, to wyjaśniliśmy wielokrotnie. Używacie państwo jakiś wyrwanych z kontekstu fragmentów wypowiedzi, twierdząc, że one znaczą co innego niż znaczą" - zaznaczył wicemarszałek.

"Nie bądźmy dziećmi, nie zajmujmy się sprawami niepoważnymi, mamy rzeczywiście wiele rzeczy, wiele spraw istotnych, o których warto rozmawiać i które warto wyjaśniać opinii publicznej, a nie zasypywać ją informacjami, które nie mają żadnego znaczenia i które wielokrotnie już się pojawiały, są już jak mantra w kółko powtarzane bez sensu przez opozycję" - powiedział Terlecki.

Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek efektem pomocy Piotrowicza być może było to, że Antoni Pikul nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. "I być może to efekt tego, że to oskarżenie było takie, a nie inne. Z czym oczywiście można dyskutować, ale ja rozumiem, że pani nawiązuje do tego, co mówi nie tylko pan Pikul, ale co mówi opozycja" - podkreśliła.

"Ja bym jednak chciała, żebyśmy wszyscy robili porządek wokół własnego podwórka. Platforma Obywatelska ma osoby, którymi też powinna czy mogłaby się zająć, a nie koniecznie koncentrować się na Prawu i Sprawiedliwości. Tak naprawdę od czasów naszych rządów, od ponad roku, nic się nie zmieniło. Nie mieliśmy 100 dni spokojnych rządów, nieustanne tylko krytyka i realizowanie scenariusza, o którym opozycja mówi od początku - wyprowadzanie ludzi na ulice i skarżenie na nas w Brukseli" - oświadczyła Mazurek.

"Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale tak jak powiedziałam: będę broniła swoich wyborców, naszych wyborców, będę broniła naszych parlamentarzystów. Mamy nie tyko prawa, ale i obowiązek realizować nasz program wyborczy bez względu na to, co mówi o nim opozycja, ponieważ wygraliśmy wybory dlatego, że ci Polacy, którzy poszli do wyborów nam zaufali i dali nam legitymację do sprawowania władzy zdobytej w sposób demokratyczny" - podkreśliła rzeczniczka PiS.