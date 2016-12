"Politico28": "Uznają wizję Kaczyńskiego"

Portal "Politico Europe" uznał szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego za jedną z 28 postaci, które w największym stopniu będą kształtować przyszłość Unii Europejskiej w 2017 roku i później. Polski polityk znalazł się na 4. miejscu w rankingu "Politico 28".

O 4. miejsce w rankingu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego była pytana w czwartek w Sejmie rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

"Ja mogę się tylko z tego cieszyć, że w europejskim rankingu szef mojej partii ma tak wysoką pozycję, co nie zmienia faktu, że my pracujemy tutaj, w naszym kraju i będziemy robić wszystko, żeby poparcie nasze było poparciem wysokim wśród obywateli Polski" - podkreśliła posłanka

"To świadczy o tym, że te argumenty i wypowiedzi Jarosław Kaczyńskiego dotyczące chociażby Unii Europejskiej, czy rozwiązywania problemów Unii Europejskiej znajdują uznanie wśród tych, którzy byli objęci tym badaniem" - dodała. Mazurek.

Miejsce w rankingu "Politico28" zależy od tego, jak silną rolę odegrają w przyszłym roku poszczególne osoby. Kaczyński jest na 4. miejscu. Na 1. jest burmistrz Londynu Sadiq Khan. Jego centrowo-liberalny program oraz pochodzenie są alternatywą dla dominujących trendów w dzisiejszej polityce, wytyczanych przez nacjonalistów.

Według autorów rankingu można się też spodziewać dobrych wyników skrajnej prawicy w wyborach we Francji, Niemczech i Holandii, stąd na 2. miejscu na liście znalazła się liderka niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec Frauke Petry. Trzecią pozycję zajmuje zaś szef tanich linii lotniczych Ryanair Michel O'Leary.

"Politico" umieściło w swym rankingu także m.in. prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, współzałożyciela platformy do odtwarzania muzyki online Spotify, szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini, inwestora i filantropa George'a Sorosa oraz ratownika Białych Hełmów, pomagających cywilom w Syrii, Chaleda Omara Harraha, który zginął w sierpniu w nalotach na Aleppo.

Nominowanych do rankingu "Politico28" zgłaszali czytelnicy, a ostateczną listę ustalili redaktorzy portalu, choć - jak pisze Kaminski - nie bez sporów. Kaminski zaznacza, że sprawowanie ważnej funkcji we władzach nie wystarczy, by znaleźć się w rankingu. Nie ma w nim np. niemieckiej kanclerz Angeli Merkel czy czołowych kandydatów w wyborach prezydenckich we Francji.