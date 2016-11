Jacek Sasin: Co PO naprawdę myśli o 500plus?

Sasin zaznaczył, że przed wyborami prominentni politycy PO mówili, że program 500 Plus jest nierealny i wywróci budżet. Jak dodał, później nastąpiła gwałtowna wolta ze strony polityków PO, którzy apelowali o rozszerzenie programu 500 Plus na wszystkie dzieci. Według posła PiS Polacy zauważyli, że Platforma gra w jakąś grę, że nie jest szczera w swoich intencjach.

Poseł PiS ocenił, że szef PO Grzegorz Schetyna w ostatnich wypowiedziach medialnych jeszcze bardziej kluczy w sprawie programu 500 Plus. - Schetyna na pytanie dziennikarza o objęcie programem 500 Plus każdego dziecka, mówi, że budżet tego nie wytrzyma, czym obnażył przewrotność swoich wcześniejszych twierdzeń - zaznaczył Sasin.

Schetyna powiedział w czwartek w radiu Zet, że Polski nie stać na dawanie 500 złotych na każde dziecko. - Żaden budżet tego nie wytrzyma, to wiedzą nawet ci, którzy na budżetach się nie znają, czyli politycy PiS - podkreślił szef PO. Zdaniem posła PiS, takie wypowiedzi polityków Platformy muszą budzić wielkie zaniepokojenie wśród beneficjentów programu 500 Plus.

- Ludzie mają prawo wiedzieć, jakie jest rzeczywiście stanowisko Platformy w sprawie programu 500 Plus. W imieniu polskich rodzin apelujemy do PO, aby powiedzieli, jakie są ich zamiary wobec programu 500 Plus, czy PO rzeczywiście chce zabrać ten program Polakom, czy chce zabrać pieniądze polskim rodzinom - powiedział Sasin.

Poseł PiS przekonywał też, że jego partia jest partią prospołeczną, która dba o interesy Polaków, która podejmuje decyzje w interesie obywateli. - Dobrym przykładem takich decyzji jest program 500 Plus. Tym różnimy się od naszych konkurentów politycznych, opozycji, że bliskie są nam sprawy zwykłych obywateli, polskich rodzin. Zajmujemy się tymi sprawami, a nie - jak nasi konkurenci - którzy zajmują się sami sobą, zajmują się sprawami elit - powiedział Sasin.

Program "Rodzina 500 Plus" to kluczowy projekt pierwszego roku rządu Beaty Szydło, który był zapowiadany w kampanii wyborczej i został wskazany przez premier jako priorytet na pierwsze 100 dni rządu.

Program ruszył 1 kwietnia. Dzięki niemu rodziny dostają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a te mniej zamożne - po spełnieniu kryterium dochodowego - również na pierwsze. Na wypłaty w tym roku przeznaczono ponad 17 mld zł, po pełnych sześciu miesiącach obowiązywania programu wydano 11,3 mld zł.