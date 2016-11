Krystyna Pawłowicz: A ja nie przepraszam pani Rzeplińskiej ani Komorowskiej

Gliński odniósł się do "informacji medialnych", czyli przede wszystkim do materiałów w TVP, które "były zbyt daleko idące, niekiedy wręcz krzywdzące wobec tych działaczy, o których była mowa".

- To nie jest właściwe, gdy próbuje się analizować zjawiska społeczne w ten sposób, że sprowadza się całe zjawisko do kwestii relacji prywatnych czy rodzinnych. To, że ktoś jest czyjąś córką albo jest z kimś spokrewniony, nie znaczy, że działania instytucji, z którą ta osoba jest związana, są od razu naganne i należy je krytykować - tłumaczył wicepremier. Następnie wymienił m.in. Zofię Komorowską, córkę Bronisława Komorowskiego i Różę Rzeplińską, córkę prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

- Te osoby były stawiane w krytycznym świetle w związku z tym, że sektor pozarządowy czasami realizuje jakieś rzeczy w sposób niewłaściwy. To naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś jest z kimś spokrewniony. Tego typu polemik nie powinniśmy prowadzić - przekonywał wicepremier.

"A ja nie przepraszam pani Rzeplińskiej ani pani Komorowskiej" - napisała na Facebooku posłanka PiS.

Pawłowicz dodała, że "to te uprzywilejowane dotychczas z powodów politycznych i towarzyskich organizacje - niech nas przeproszą za dotychczasowe wykorzystywanie swego 'szczególnego' statusu i wydawanie większości przekazywanych im środków publicznych na wynagrodzenia".