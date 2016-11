PiS wybiera lokalne władze

Prezesem zarządu okręgowego w Sosnowcu została poseł Ewa Malik, w Chełmie poseł Sławomir Zawiślak, a w Rybniku poseł Izabela Kloc. Szefem okręgu wrocławskiego został wybrany poseł Piotr Babiarz, w Koninie poseł Witold Czarnecki, zaś w Poznaniu poseł Tadeusz Dziuba, a w Płocku senator Marek Martynowski.

Kraków: Adamczyk

W sobotę i niedzielę PiS kontynuuje wybór szefów okręgów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wysunął kandydatury polityków dotychczas nimi kierujących. Poseł PiS Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło, został szefem struktur okręgowych PiS w Krakowie. Podczas obradującego w sobotę w Krakowie okręgowego zjazdu PiS ponownie wybrano go na to stanowisko. W wyborach Adamczyk startował z rekomendacją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; był jedynym kandydatem.

- Zostałem wybrany ponownie prezesem zarządu okręgu i chciałem powiedzieć, że dzisiaj, w trakcie naszego spotkania, widać było taką dużą determinację, pozytywne nastawienie, dużo pozytywnej energii, która dobrze świadczy na przyszłość. Członkowie PiS w okręgu 13 przygotowani są do długofalowego działania, na horyzoncie którego stoją wybory samorządowe. Jesteśmy zdeterminowani, żeby przygotować się dobrze do tych wyborów w jedności i sile – a taka jest tutaj na tej sali – powiedział PAP tuż po wyborze Andrzej Adamczyk. - I z tego się bardzo cieszę, że pomimo różnicy zdań tutaj jest jedność, tutaj jest siła i moc. Można powiedzieć krótko: damy radę. To wszystko – te pozytywne relacje, to pozytywne nastawienie, ta determinacja, która rysowała się praktycznie w każdym wystąpieniu - da efekt synergii – zapewnił. Jak poinformował, za jego kandydaturą oddano 227 głosów, przeciwko – 31 i przy kilku wstrzymujących się.

Krosno: Kuchciński

W okręgu krośnieńskim szefem PiS ponownie został marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W rozmowie z PAP powiedział, że partia w okręgu nr 22 powinna nadal rozbudowywać struktury. - Powinniśmy mieć struktury nie tylko w każdej gminie, ale głębiej wejść do niektórych sołectw – zauważył.

Za ważne zadanie uznał także przygotowanie się do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. - Następnym wyzwaniem będą wybory w 2018 i 2019 r.; wybory samorządowe, do Parlamentu Europejskiego, parlamentarne oraz prezydenta Polski. Będzie to niezwykle ważne zadanie – dodał marszałek Sejmu. Marek Kuchciński ma 61 lat. Posłem na Sejm jest od 2001 r. W latach 2010–15 był wicemarszałkiem, a od 2015 jest marszałkiem Sejmu.

Pomorskie: Śniadek

Janusz Śniadek w sobotę ponownie został wybrany na szefa okręgu Pomorskiego PiS. Przewodnicząca zespołu przygotowującego zjazd partii w Gdyni, Beata Iżyłowska podała, że swój głos na Śniadka oddało 285 delegatów, tj. ok. 60 proc. biorących udział w głosowaniu. Był jedynym kandydatem, wskazanym przez prezesa PiS. Okręg Pomorski łączący dwa okręgi partyjne – gdański i gdyńsko-słupski – funkcjonuje od lipca 2015 r. Śniadek powiedział PAP, że jako swoją wielką misję i wyzwanie traktuje zintegrowanie tych okręgów. Jak wyjaśnił, chodzi np. o „unikanie nawet pewnych szkodliwych wizerunkowo rywalizacji między tymi okręgami, np. personalnych”.



Odnosząc się do tego, że poparło go ok. 60 proc. głosujących powiedział, że „jest to świadectwo demokracji i z całą pewnością jest to też pewien trudny element emocji w rodzaju dumni ludzie z Gdańska mówią: nie będzie nam tu Gdynia rządziła w Gdańsku”. - Podchodzę z pełną pokorą do tego rozstrzygnięcia – podkreślił.

61-letni Janusz Śniadek od ponad roku był szefem Pomorskiego PiS a wcześniej od 2012 r. szefem okręgu gdyńsko-słupskiego tej partii. Od 2010 r. jest posłem, wcześniej był przewodniczącym "Solidarności". Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej.

Poznań: Dziuba

Szefem poznańskim struktur PiS został wybrany w sobotę ponownie poseł Tadeusz Dziuba. Funkcję tę sprawuje od 2011 roku. W latach 2006 – 2007 Dziuba był wojewodą wielkopolskim, a przez ponad 17 lat pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli na stanowiskach kierowniczych w Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie. Od listopada 2015 roku Dziuba jest zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Posiada stopień doktora nauk technicznych. Wiceszefem poznańskich struktur został poseł Bartłomiej Wróblewski.

Konin: Czarnecki

Poseł Witold Czarnecki został natomiast w sobotę szefem okręgu konińskiego PiS, a wiceszefem poseł Zbigniew Dolata.

Czarnecki ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Budownictwa Lądowego, Budownictwo Miejskiego i Przemysłowego. W 1987 na Politechnice Wrocławskiej uzyskał stopień naukowy doktora. Był także posłem V, VI i VII kadencji. Obecnie jest członkiem prezydium klubu parlamentarnego PiS. Od listopada ub. roku w Sejmie sprawuje także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Okręg zamojsko-chełmski: Zawiślak

Poseł Sławomir Zawiślak został w sobotę wybrany na prezesa zarządu PiS w okręgu zamojsko-chełmskim. Podczas głosowania na oddanych 293 ważnych głosów, za kandydaturą Zawiślaka opowiedziało się 228 delegatów, 57 było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu.

Zawiślak powiedział PAP, że jednym z najważniejszych obecnie zadań jest przygotowanie partii do wyborów samorządowych, m.in. poprzez wyłonienie liderów, którzy pracują na rzecz dobra wspólnego i angażują się w pracę samorządów lokalnych. Strukturami partii w okręgu chełmskim Zawiślak kieruje od 2011 r. Jest posłem trzecią kadencję, a do PiS należy od 2001 r.

Okręg PiS, którego Zawiślak jest prezesem, obejmuje dziewięć powiatów (w tym dwa grodzkie - Chełm i Zamość) i stanowi większość terenu okręgu wyborczego nr 7. Szefem struktur PiS w trzech pozostałych powiatach – bialskim, parczewskim i radzyńskim (dawne woj. bialskopodlaskie) - zostały wybrany przed tygodniem prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Zielona Góra: Ast

58-letni poseł Marek Ast został ponownie prezesem okręgu PiS w Zielonej Górze, obejmującego całe województwo lubuskie. Na czele partii w regionie stoi od 2006 r. Początkowo był jej pełnomocnikiem, a w 2007 r. został wybrany na prezesa. Ast został rekomendowany na szefa lubuskich struktur PiS przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Był jedynym kandydatem zgłoszonym na zjeździe.

By ponownie stanąć na czele lubuskiego PiS Ast musiał zdobyć ponad połowę głosów delegatów biorących udział w zjeździe. Na 268 głosujących otrzymał 214 głosów. Poproszony o ocenę mijającej kadencji Marek Ast powiedział PAP, że determinuje ją sukces PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych.

- Skoro było zwycięstwo, to złożyły się na to cztery lata pracy. Czyli to, że jest dzisiaj pięciu posłów, że mamy wojewodę, że sprawujemy władzę, i w kraju, i rządową władzę w województwie, to jest wynik pracy naszych struktur w tracie minionych czterech lat, z blaskami i cieniami, również tymi przykrymi porażkami, szczególnie w samorządzie – powiedział Ast. Prezes lubuskiego PiS za największe wyzwanie w nowej kadencji uznał przygotowania do wyborów samorządowych.

Ponadto zapowiedział rozbudowywanie struktur partii w regionie. Przyznał, że obecnie jedynie w połowie lubuskich powiatów funkcjonują zarządy powiatowe, a warunkiem do ich utworzenia jest działanie w danym powiecie co najmniej trzech komitetów gminnych PiS.

Katowice: Tobiszowski

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski został ponownie wybrany na szefa partii w okręgu katowickim. 51-letni Tobiszowski zasiada w Sejmie nieprzerwanie od 2005 r., w ostatnich wyborach poparło go ponad 36,4 tys. wyborców. W rządzie Beaty Szydło odpowiada za sprawy górnictwa. Wcześniej był samorządowcem w Rudzie Śląskiej, radnym i wiceprezydentem tego miasta. Jest absolwentem wydziału socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył też studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing w Polskiej Akademii Nauk. Pracował m.in. w Banku Śląskim jako inspektor w wydziale kredytów. Był też prezesem Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach.

Rybnik: Klic

Jak powiedział PAP rzecznik PiS na Śląsku Piotr Pietrasz, strukturami tej partii w okręgu rybnickim w dalszym ciągu będzie kierowała posłanka Izabela Kloc. Zasiada ona w parlamencie od 2005 r., w obecnej kadencji jest przewodniczącą sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Wcześniej przez ponad rok była senatorem – w wyniku wyborów uzupełniających objęła mandat po Bolesławie Piesze, który został posłem do Parlamentu Europejskiego.

Kloc urodziła się w 1963 roku w Mikołowie. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski (licencjat z teologii), Uniwersytet Śląski (magister pedagogiki) oraz studia podyplomowe - przedsiębiorczość i zarządzanie oraz zarządzanie projektem europejskim - w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Sosnowiec: Malik

Okręgiem sosnowieckim PiS w dalszym ciągu będzie kierowała Ewa Malik, która jest posłanką od 2005 r. W obecnej kadencji pracuje w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju oraz energii i Skarbu Państwa. Po sobotnim głosowaniu powiedziała PAP, że jej głównym celem jest realizacja programu wyborczego oraz przygotowanie struktur partii do najbliższych wyborów samorządowych.

Malik z wykształcenia jest magistrem inżynierem metalurgii – studiowała na Politechnice Śląskiej. Jest też absolwentką dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Jak napisała na swojej stronie internetowej, od wielu lat współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim, w 1990 r. wstąpiła do Porozumienia Centrum.

Płock: Martynowski

Senator Marek Martynowski, dotychczasowy pełnomocnik okręgu płockiego PiS, został wybrany w sobotę na prezesa tamtejszego zarządu okręgowego tej partii. Podczas zjazdu okręgowego wybrano w sumie 16 członków nowego zarządu. Po obecnych wyborach zarząd okręgowy PiS w Płocku, wraz z parlamentarzystami tej partii i członkami jej Rady Politycznej, liczył będzie 27 osób.

Martynowski powiedział PAP, że najważniejszym celem jego i nowego zarządu okręgu płockiego PiS będzie wygrana w najbliższych wyborach samorządowych w 2018 r. - Cel jest właściwie jeden, żeby wygrać wybory samorządowe, a przynajmniej mieć dużo lepszy wynik niż ostatnio. Mamy prawie dwa lata na to, by do tych wyborów dobrze się przygotować – oświadczył Martynowski. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu płockiego zarządu okręgowego PiS wybrani zostaną jego wiceprezesi. - Będę wnioskował, żeby było dwóch wiceprezesów w naszym okręgu – zapowiedział Martynowski.

Na początku roku Wojciech Jasiński, były minister Skarbu Państwa i poseł PiS, który wcześniej - w grudniu 2015 r. – został prezesem PKN Orlen, zrezygnował z funkcji szefa zarządu okręgu płockiego tej partii. Pełnomocnikiem okręgowym z kompetencjami prezesa zarządu został wówczas Martynowski – decyzje taką, zgodnie ze statutem PiS, podjął prezes partii Jarosław Kaczyński.

Wrocław: Babiarz

W okręgu wrocławskim na stanowisko prezesa struktur wybrano posła Piotra Babiarza. Za jego kandydaturą głosowało 182 delegatów, przeciw było 65, a od głosu wstrzymało się 10. Babiarz na konferencji prasowej po wyborze powiedział, że jego rolą będzie przygotowanie partii w okręgu do wyborów samorządowych w 2018 r. - Chcemy by wynik wyborczy naszej partii był lepszy niż w 2014 r. - powiedział.

Piotr Babiarz w Sejmie zasiada od czerwca 2014 r. Objął wówczas mandat po pośle Kazimierzu Michale Ujazdowskim, który dostał się do europarlamentu. Z sukcesem ubiegła się o reelekcję w ubiegłorocznych wyborach. Przed objęciem mandatu posła Babiarz zasiadał z ramienia PiS w Radzie Miejskiej Wrocławia.

Zgodnie ze statutem PiS do kompetencji zjazdów okręgowych należy powołanie i odwołanie ze swego grona prezesa zarządu okręgowego, na wniosek prezesa PiS, a także do 20 pozostałych członków zarządu i członków regionalnej komisji rewizyjnej. Kadencja szefa okręgu wynosi 2 lata.

Struktura PiS w kraju to okręgi, które zostały wyznaczone w odniesieniu do okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i przeważnie pokrywają się z ich zasięgiem.