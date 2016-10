Eżbieta Witek o wotum nieufności dla szefowej MEN: to nie jest merytoryczna dyskusja

To nie jest merytoryczna dyskusja. Opozycja sejmowa nie ma Polakom do zaproponowania żadnych konkretów - powiedziała szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek, odnosząc się do zapowiedzianego przez PO wniosku o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.