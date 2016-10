Łukasz Schreiber o Konwencji Programowej PO

Podczas niedzielnej konwencji Platformy Obywatelskiej lider tej partii Grzegorz Schetyna zapowiedział m.in. likwidację IPN i CBA, a także zapisanie kompromisu aborcyjnego w konstytucji oraz reformę programu 500+.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie zapowiedzi te skomentował poseł Schreiber. "Wczorajsza konwencja Platformy pokazała nam wszystkim wielką miałkość intelektualną, miałkość programową w toczonej debacie największej partii opozycyjnej" - mówił.

"PO nie ma żadnych realnych nowych pomysłów, nie ma żadnej odpowiedzi na program PiS. Mamy za to zupełnie zdumiewające zapowiedzi" - dodał.

Polityk PiS uważa, że pierwszą z takich propozycji jest likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej. "To jest rzecz niebywała, bo ta instytucja zajmuje się nie tylko ściganiem zbrodni komunistycznych, ale i propagowaniem wśród młodzieży wielu postaw. Zajmuje się pokazywaniem bohaterów narodowych, zajmuje się kwerendą badawczą" - powiedział.

Odniósł się też do zapowiedzi likwidacji CBA. "To kolejna zupełnie niejasna historia. Czy to dlatego, że CBA prowadzi także sprawy związane z wielkim aferami korupcyjnymi, gdy chodzi o warszawski magistrat?" - zastanawiał się Schreiber.

"Jak to się stało, że przez 8 lat rządów PO-PSL Instytut Pamięci Narodowej i CBA były właściwymi, dobrymi organami, a dzisiaj się stały antyobywatelskimi?" - pytał.

Polityk PiS przypomniał też, że b. premier i poseł PO Ewa Kopacz twierdziła niedawno, iż po 2 października będzie jasne, kto stoi na czele opozycji. "Trudno mi powiedzieć, czy nie odnosiła się do jakiejś wewnętrznej walki w PO, bo patrząc na dzisiejsze sondaże wiele można powiedzieć, ale nie to, by to PO stała na czele opozycji" - skwitował Schreiber.

W sondażu IBRiS dla poniedziałkowej Rzeczpospolitej poparcie dla Platformy deklaruje 13 proc. badanych. To daje jej trzecie miejsce, za drugą Nowoczesną - 25 proc. i pierwszym PiS - 29 proc.