Kaczyński: wizyta Komisji Weneckiej bez znaczenia

Na briefingu prasowym po posiedzeniu Rady Politycznej PiS Kaczyński był pytany o, planowaną na poniedziałek i wtorek, wizytę Komisji Weneckiej.

„Sprawa wizyty Komisji Weneckiej po jej pierwszych orzeczeniach, tylko przypomnę, że one mają wyłącznie doradczy charakter, jest już wydarzeniem bez znaczenia. Bo taki brak obiektywizmu, a przede wszystkim zupełny brak i zupełne ignorowanie polskiego prawa – to słynne stwierdzenie, że przysięga ma wyłącznie charakter ceremonialny – nakazuje traktować tę komisję z bardzo znacznym dystansem” – powiedział prezes PiS.

„No cóż, będą. Będzie się z nimi rozmawiało” – dodał Kaczyński.

Delegacja Komisji Weneckiej (KW) złoży wizytę w Polsce w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października.

Będzie to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej zajęła się, oprócz Trybunału Konstytucyjnego, także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag.

Komisja Wenecka, czyli Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Powstała w 1990 roku. Polska przystąpiła do niej w 1992 roku. Nasz kraj reprezentują w Komisji Bogusław Banaszak i Mariusz Muszyński. Przewodniczącym komisji jest Włoch Gianni Buquicchio.

Od czerwca tego roku honorową przewodniczącą KW jest była premier Hanna Suchocka, która przez wiele lat w niej zasiadała. Opinie Komisji nie są wiążące.