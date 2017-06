Płacenie kartą za wykroczenia już latem 2017

Płacenie kartą za wykroczenia ma usprawnić działanie policji i poprawić egzekucję mandatów. Projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia trafi dziś do pierwszego czytania. Rząd chce wprowadzić możliwość opłacenia mandatu za pomocą karty płatniczej. Nowela dotyczy blisko 80 tys. funkcjonariuszy uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych. Najczęściej i na największą skalę robią to policjanci. Ale nie tylko. Wśród uprawnionych są też funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i straży miejskich.

Z takiej formy korzystać mają osoby przebywające w Polsce czasowo, czyli cudzoziemcy. Będzie też jednak dostępna dla polskich kierowców. Koszty autoryzacji transakcji i przekazania środków na właściwy rachunek bankowy poniesie ukarany. Taki sposób uiszczenia kary będzie możliwy pod warunkiem, że drogówka ma przy sobie terminal. Mandat staje się prawomocny z chwilą potwierdzenia płatności bezpośrednio po jego nałożeniu. Zaplanowano, że w pierwszym etapie drogówka dostanie ok. 2 tys. terminali. Kolejne będą kupowane sukcesywnie. ©?

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie