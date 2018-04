Adam Bogumił Zieliński „ŁONA” - raper i prawnik: Błąkam się między światami

Spór polityczny toczy się w obcym dla nas języku. Sejmowe przepychanki bardziej nas odstręczajš, niż ciekawiš – opisuje swych słuchaczy znany raper i praktykujšcy prawnik w rozmowie z Wojciechem Tumidalskim.

W twoim wypadku rap był pierwszy, bo zaczšłeœ jeszcze jako nastolatek. Potem przyszły studia prawnicze, aplikacja radcowska i praca w kancelarii. Ale działalnoœci artystycznej nie zaprzestałeœ. A dzisiaj? Którš aktywnoœć traktujesz jako przyjemnoœć, a którš jako Ÿródło dochodu?

Adam Bogumił Zieliński: Uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.

OdpowiedŸ godna prawnika.

Nie ma prostej odpowiedzi; wiele zależy od danego okresu. Z obu aktywnoœci czerpię satysfakcję. W okolicach premier wydawniczych czy tras koncertowych działalnoœć artystyczna bywa też lukratywna. Na co dzień podstawowym Ÿródłem moich dochodów jest praca prawnicza.

Można w naszym kraju żyć z wydawania płyt, nie robišc nic innego?

Nie wiem, nie próbowałem. Na pewno tak, choć jestem zdania, że coœ się przy tym traci. Mógłbym rzucić kancelarię i żyć tylko z muzyki, ale bardzo bym tego nie chciał. Przy moim obecnym „dualizmie" mogę sobie pozwolić na odrzucanie pewnych ofert, nie muszę przesadnie dbać o cykle wydawnicze, nie muszę nagrywać kolejnej płyty, bo minšł okres przydatnoœci do spożycia tej poprzedniej. Pozwalam sobie na błškanie się między tymi œwiatami i czerpanie z tego błškania wszystkich możliwych korzyœci.

Jest jakieœ bardziej oryginalne połšczenie œwiatów niż twoje?

Nie, ale znam podobne. Włoski pieœniarz Paolo Conte, znany z takich choćby szlagierów, jak „Azurro" czy „Dancing", miał chyba praktykę adwokackš. Choć z czasem mu to zbrzydło i poszedł w jazz.

A ty łšczysz pracę prawnika kancelaryjnego z występami na scenie rap. Rapujesz o swojej pracy?

A skšd. To sš jednak dwa zupełnie różne i w gruncie rzeczy obce sobie œwiaty. Co nie zmienia faktu, że się przenikajš. Nie wykluczam, że w moich pismach procesowych czy umowach może się trafić jakaœ wyjštkowo bujna konstrukcja językowa. Ba, nie wykluczam nawet, że w moich tekstach rapowych można by się od biedy doszukać logicznego rozumowania, którego uczono mnie na prawniczych studiach.

