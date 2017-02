Dieta radnego ze zwolnieniem PIT - wyrok NSA

W czwartek fiskus przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwa spory o opodatkowanie radnych.

Problem był jeden, bo dotyczył prawa do limitowanego zwolnienia przewidzianego dla diet z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, ale dotyczył dwóch sytuacji. W pierwszej chodziło o to, czy z preferencji korzysta przychód radnych jako członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Gmina była przekonana, że tak. Jej zdaniem bowiem wynagrodzenie, jakie radny otrzymuje z tytułu członkostwa w komisji, jest związane z pełnieniem przez niego obowiązków społecznych i obywatelskich. Jest zatem podobne do otrzymywanych przez radnych diet związanych z wykonywaniem mandatu.

W drugiej sprawie sporne było to, czy zwolnieniem objęty jest przychód radnego stanowiący dietę ustaloną na podstawie uchwały budżetowej rady miejskiej.

Fiskus miał inny pogląd na opodatkowanie zysków radnych. Jego zdaniem w obu przypadkach radni nie wykonują obowiązku obywatelskiego, ale nałożone na nich przez organ gminy obowiązki wynikające z zadań własnych gminy.

Obie sprawy trafiły na wokandę sądów administracyjnych i zakończyły się po myśli samorządowców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przypomniał, że radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Dlatego nie miał wątpliwości, że sporne kwoty korzystają ze zwolnienia w granicach ustawowego limitu.

Tak samo uznał NSA. Zauważył, że komisja urbanistyczno-architektoniczna jest obligatoryjnym ciałem doradczym. Nie zgodził się, że udział radnego w jej posiedzeniu nie jest pełnieniem obowiązków społecznych.

Jak tłumaczyła sędzia Alina Rzepecka, to, że należność dla radnego nazwano wynagrodzeniem, nie zmienia faktu, że jest ono dietą. W drugim przypadku sprawa okazała się jeszcze bardziej oczywista, bo jak zauważył NSA, z wniosku jasno wynikało, iż chodzi o diety.

Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: II FSK 4089/14 II FSK 2017/15