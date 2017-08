Obniżenie wieku emerytalnego - o ile wzrośnie liczba emerytur

Jak przekonać szefa do awansu?

1 października br. w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wnioski emerytalne wynikające z obniżonego wieku będzie można składać od 1 września.

We wtorek Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym, przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak poinformowało CIR, Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że wzrost liczby emerytur wypłacanych na koniec grudnia 2017 r., związany z wprowadzeniem zmiany wieku emerytalnego, wyniesie ok. 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu około 82 proc. uprawnionych osób.

Wnioski składane w związku z obniżeniem wieku emerytalnego to głównie wnioski pierwszorazowe, które są najbardziej pracochłonne w obsłudze - poinformowano w komunikacie CIR. Przewiduje się, że wpływ wniosków w IV kwartale 2017 r. będzie średnio wyższy o 24 proc. w stosunku do 2016 r.

W komunikacie przypomniano, że aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS, wprowadzono m.in. "Doradcę emerytalnego" – usługę doradczą polegającą na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie. Doradca pomaga przede wszystkim w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia oraz wylicza prognozowaną wysokość emerytury. We wszystkich jednostkach ZUS prawie 600 doradców udziela obywatelom informacji od 3 lipca.

Poza obsługą bezpośrednią w placówkach ZUS informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej.

ZUS wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które 1 października 2017 r. nabędą prawo do emerytury. Wysyłka ta prowadzona była od 14 do 31 lipca.

Zakład udostępnił też informacje na swojej stronie internetowej, przygotował ulotki, broszury, plakaty, krótkie komunikaty informacyjne oraz tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące wieku emerytalnego są również prezentowane w prasie.

ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków. Obecnie trwają testy oprogramowania.

Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków, ZUS podjął także działania o charakterze kadrowym i organizacyjnym. Ponadstandardowy wpływ wniosków będzie rodził potrzebę zabezpieczenia odpowiedniej liczby pracowników - do tego celu delegowanych zostanie blisko 9 tys. osób aktualnie obsługujących sprawy emerytalne. W razie konieczności liczba ta zostanie odpowiednio zwiększona - zapewnia ZUS.

Obniżenie wieku emerytalnego będzie dotyczyło obu systemów emerytalnych - powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość - po spełnieniu określonych warunków - przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 r. obowiązywała sędziów i prokuratorów - w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach.

Ustalenie daty 1 października 2017 r. - jak tłumaczono podczas prac nad nowelą - spowodowane było m.in. sprawami technicznymi i prawnymi, m.in. koniecznością przygotowania systemów informatycznych oraz wdrożenia procedury zamówień publicznych. Ustawa likwiduje emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia czasu przejścia na emeryturę.

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci - podnoszony jest stopniowo - kobiety osiągnęłyby go w 2040 r., a mężczyźni w 2020.