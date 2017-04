Piotr Walczak: Podatnicy, którzy nie oszukują będą kontrolowani rzadziej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Wiceminister finansów Piotr Walczak, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: Te zarzuty są nieuzasadnione. Ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej trzeba bowiem czytać razem z przepisami ją wprowadzającymi. Nie pozostawiają one żadnych wątpliwości, że wszystkie działania KAS od początku jej funkcjonowania są prowadzone zgodnie z prawem.

Ustawa wprowadzająca reformę KAS zawiera liczne przepisy przejściowe, które odnoszą się do rozwiązania poszczególnych kwestii, w szczególności dotyczących ważności dawnych upoważnień, legitymacji, mundurów, oznakowań pojazdów etc. Ten okres przejściowy jest dość długi, bo trwa aż trzy lata. Wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników w okresie przejściowym są wyspecyfikowane, mają oparcie w konkretnych przepisach i nie ma żadnego niebezpieczeństwa nieważności prowadzonych przez nich kontroli.

To, dlaczego obawy mają też sami urzędnicy?

Wdrożenie KAS dotyczy ponad 60 tys. pracowników aparatu skarbowego i jest największą reformą w strukturach administracji na przestrzeni ostatnich 25 lat. Każda zmiana może wywoływać niepokój. Nie ma znaczenia, że w naszym przypadku chodzi o administrację, a nie o korporację. Dlatego wśród pracowników i funkcjonariuszy pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące np. zmniejszenia liczby stanowisk w kadrze zarządzającej, po konsolidacji trzech służb. Podkreślam, że chcemy tę reformę przeprowadzić w sposób przejrzysty i transparentny, biorąc pod uwagę opinie pracowników i funkcjonariuszy. Kierownictwo jednostek KAS składając propozycje określające nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, będzie uwzględnić posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także miejsce zamieszkania. Dlatego chociaż ustawa o KAS weszła w życie 1 marca, to zakończenie procesów kadrowych przewidziano na 31 maja. Ten czas pozwoli na spokojną realizację procesu przedstawiania propozycji kadrowych w strukturach KAS.

A co z dawnymi celnikami?

Jednym z założeń reformy jest rozdzielenie służby mundurowej od zadań realizowanych przez pracowników cywilnych. Służba Celno-Skarbowa stanowi jednolitą i umundurowaną formację, którą tworzą funkcjonariusze. Należy podkreślić, że w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze znaleźli się w nowych strukturach - jednostkach organizacyjnych KAS. Ustawa o KAS wprost wskazuje katalog zadań, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i tylko w tym zakresie status funkcjonariusza jest niezbędny. Założeniem jest, by zadania typowo urzędnicze wykonywali pracownicy cywilni. Przykładowo kontroli pojazdów w terenie m.in. ze względów bezpieczeństwa, nie będzie wykonywał zwykły urzędnik, ale jest też wiele takich obszarów, które nie wymagają statusu funkcjonariusza. W związku z tym część funkcjonariuszy aktualnie realizujących procesy pomocnicze oraz pełniących służbę w komórkach orzeczniczych dostanie propozycje pracy, a nie służby.

Czy resort nie obawia się, że w okresie przejściowym urzędnicy popadną w marazm?

Reforma miała służyć wywołaniu efektu synergii i nie boimy się marazmu. Co więcej już teraz widzimy wymierne efekty zmian. Przepływ informacji jest znacznie lepszy, a to w przyszłości przełoży się na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości ekonomicznej i wielkość wpływów do budżetu. W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy 40 proc. wzrost dochodów z VAT. Bardzo ważne jest dla nas także wspieranie uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Chodzi o to, żeby ci, którzy działają uczciwie byli lepiej traktowani niż oszuści?

Jednym z podstawowych celów, jaki chcemy osiągnąć jest przyjazna obsługa uczciwych podatników. Realizacji tego celu służy podział zadań w ramach nowej administracji skarbowej. Chodzi o to by zarówno firmy jak i zwykli podatnicy, którzy uczciwie płaca podatki nie bali się, że zostaną ukarani za zwykłe błędy. Te przecież mogą zdarzyć się każdemu. Kolejnym elementem reformy KAS jest powołanie urzędów celno-skarbowych wyspecjalizowanych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i innych patologii wymierzonych w budżet.

Co dają te działania?

W wyniku reformy zmniejsza się liczba organów kontrolnych. Kontrole są oparte na analizie ryzyka i ukierunkowane na zwalczanie wyłudzeń i oszustw podatkowych. Kontrola ma być skuteczna i kierowana tam gdzie istnieje ryzyko poważnych nieprawidłowości. Ważna jest też ekonomika bo nie chcemy karać podatników za zwykłe błędy, chcemy podchodzić do ich działalności racjonalnie i przyjaźnie. Natomiast oszustwa będziemy bezwzględnie zwalczali.

Proces kadrowy uda się doprowadzić do końca w przewidzianym czasie?

Jestem spokojny o to, że do końca maja procesy kadrowe zostaną zakończone. Chciałbym też podkreślić, że KAS jest organizacją, która daje możliwości rozwoju zawodowego w różnych obszarach i będzie atrakcyjnym miejscem pracy i służby.

- rozmawiała Aleksandra Tarka