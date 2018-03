Ceny transferowe: więcej czasu na sporządzenie dokumentacji podatkowej

Minister finansów przedłużył termin na opracowanie i przekazanie dokumentacji cen transferowych za rok 2017 i 2018 do końca dziewištego miesišca po zakończeniu roku podatkowego.

15 marca br. weszło w życie rozporzšdzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowišzków z zakresu dokumentacji podatkowej (dalej: rozporzšdzenie). Rozporzšdzenie wydłużyło terminy zwišzane z obowišzkami w zakresie cen transferowych do końca dziewištego miesišca po zakończeniu roku podatkowego. Tym samym podatnicy zyskali dodatkowe szeœć miesięcy (w przypadku osób fizycznych pięć miesięcy) na wywišzanie się z nałożonych na nich wymogów w zakresie:

- sporzšdzenia dokumentacji podatkowej (zarówno local file, jak i master file),

- złożenia urzędom skarbowym oœwiadczenia o sporzšdzeniu dokumentacji podatkowej,

- dołšczenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP).

Trzeba jednak podkreœlić, że zmiana ta obejmuje swym zakresem obowišzki dokumentacyjne i informacyjne/sprawozdawcze, zawężone do roku 2017 oraz 2018. Tym samym nie jest to zmiana bezterminowa. Jest ona skuteczna wyłšcznie do terminów upływajšcych w roku 2018 oraz w roku 2019.

Wprowadzona zmiana ma na celu uproszczenie systemu podatkowego z uwagi na ważny interes podatników.

Fiskus poszedł firmom na rękę

Wœród argumentów przytoczonych w uzasadnieniu dla jej wprowadzenia wskazano m.in. na duży nakład pracy, czasu i œrodków finansowych zwišzanych ze spełnieniem dodatkowych –ponad złożenie zeznania podatkowego – obowišzków w ustawowym terminie, skumulowanych zasadniczo w jednym dniu. Dodatkowo podniesione zostało, że wzrost oczekiwań dokumentacyjnych w obliczu braku odpowiedniego przygotowania podatników, ale i rynku (firm doradczych) w pierwszym roku obowišzywania zmiany, potęgujš ryzyko niewywišzania się tych pierwszych z nałożonych na nich wymogów w założonym pierwotnie terminie. Nie bez znaczenia okazały się przy tym podnoszone przez podatników wštpliwoœci natury praktycznej, w szczególnoœci dotyczšce sposobu składania i wypełnienia uproszczonego sprawozdania. Sygnalizowane były przy tym problemy techniczne, m.in. dotyczšce jego złożenia przez podmioty niemieszczšce się w definicji podatnika podatku dochodowego.

Wyjaœnienia na stronie resortu

W celu ułatwienia wykonywania obowišzków ustawowych przez podatników podatku dochodowego, do których adresowane jest rozporzšdzenie, na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały wyjaœnienia dotyczšce przedłużenia terminów w zakresie niektórych obowišzków dokumentacyjnych.

1. Dokumentacja podatkowa

Podatnicy zobowišzani do sporzšdzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o PIT lub art. 9a ust. 1 ustawy o CIT za rok podatkowy (aktualnie 2017), niezależnie od tego czy skorzystajš z wydłużonego terminu na mocy rozporzšdzenia, czy nie, w składanym zeznaniu podatkowym powinni zaznaczyć kwadrat „tak".

(poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11) lub poz. 38 lub 38a w PIT-36(25); poz. 10 w PIT-36L(14))

Podobnie podatnicy obowišzani do sporzšdzenia elementów dokumentacji podatkowej, jak np. analizy danych porównawczych, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT oraz informacji o grupie podmiotów powišzanych (master file), o której mowa w 9a ust. 2d ustawy o CIT, w składanym zeznaniu podatkowym również powinni zaznaczyć kwadrat „tak".

(poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

2. Oœwiadczenie o sporzšdzeniu dokumentacji podatkowej

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT, sš obowišzani do złożenia oœwiadczenia o sporzšdzeniu dokumentacji podatkowej i jednoczeœnie chcš skorzystać z przedłużonego terminu wynikajšcego z rozporzšdzenia, nie załšczajš do składanego zeznania oœwiadczenia (dotyczy podatników CIT i PIT) i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczajš kwadrat „nie".

(poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

Jeœli natomiast dany podatnik zdecyduje się na złożenie oœwiadczenia w momencie składania zeznania podatkowego, to wówczas przesyła to oœwiadczenie do właœciwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak".

(poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11))

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniony został przykładowy wzór takiego oœwiadczenia (również w wersji do edycji), z którego podatnicy mogš skorzystać. Zamieszczony wzór oœwiadczenia nie stanowi wprawdzie wzoru urzędowego, który by wišzał podatników, jednak z pewnoœciš jest odpowiedziš na wštpliwoœci licznie podnoszone przez zobowišzanych.

3. Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT sš obowišzani dołšczyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP i jednoczeœnie chcš skorzystać z przedłużonego terminu wynikajšcego z rozporzšdzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiajš niewypełnionš rubrykę dotyczšcš CIT/TP lub PIT/TP.

(poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT-36(25); poz. 106 w PIT-36L(14))

Jeœli natomiast podatnik zdecyduje się na dołšczenie CIT/TP lub PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, to wówczas powinien zaznaczyć odpowiedniš rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Co istotne, złożenie oœwiadczenia o sporzšdzeniu dokumentacji podatkowej i/lub CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporzšdzeniu nie będzie powodowało koniecznoœci złożenia korekty zeznania podatkowego.

Poza kontrolš do końca wrzeœnia

W treœci wyjaœnień Ministerstwa Finansów wskazano dodatkowo, że zgodnie z obecnymi regulacjami, dokumentacja podatkowa sporzšdzana według nowych wymogów (aktualnie za rok podatkowy 2017) nie może stać się przedmiotem żšdania przez organ podatkowy w trybie 7-dniowym, o którym mowa w art. 9a ust. 4 ustawy o CIT oraz 25a ust. 4 ustawy o PIT, gdyż dla podatnika nie upłynšł jeszcze termin na jej sporzšdzenie. Organ podatkowy będzie mógł wystšpić z takim żšdaniem nie wczeœniej niż po 30 wrzeœnia br.

Umowa z nierezydentami

Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporzšdzenia pozostaje bez wpływu na zakres obowišzku sporzšdzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowišzane do sporzšdzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złożš je w terminie ustawowym, czy w terminie wydłużonym na mocy rozporzšdzenia - nie będš co do zasady obowišzane do sporzšdzenia i przekazania ORD-U. Wyjštkiem sš podmioty realizujšce transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które pozostajš objęte obowišzkiem składania ORD-U (art. 82 § 1a zdanie drugie ordynacji podatkowej). ?

Autorka jest kierownikiem Zespołu Cen Transferowych w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra finansów z 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowišzków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Będš dalsze ułatwienia

Prowadzone sš prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporzšdzeniu). Zmiana rozporzšdzeń okreœlajšcych odpowiedni wzór CIT/TP i PIT/TP planowana jest do końca maja br.

Trwajš także prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostanš zgromadzone najczęœciej pojawiajšce się pytania podatników w zakresie wypełniania CIT/TP i PIT/TP wraz z odpowiedziami. Pytania podatników dotyczšce wštpliwoœci przy wypełnianiu CIT/TP lub PIT/TP należy kierować w formie mailowej (pod adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl).