Czy kara porządkowa może zostać uchylona

Ukarany ma prawo złożyć wniosek o uchylenie kary porzšdkowej, kiedy jest w stanie wykazać, że niestawiennictwo lub niewykonanie obowišzku nałożonego przez organ podatkowy było przez niego niezawinione.

- Prowadzę własnš firmę i obecnie fiskus przeprowadza u mnie kontrolę. Z powodu wyjazdu służbowego za granicę nie stawiłem się we wskazanym terminie i nie dostarczyłem żšdanych dokumentów, w tym księgi przychodów i rozchodów. Po powrocie do kraju dostałem postanowienie o nałożeniu na mnie kary porzšdkowej. Jak się odwołać od takiego postanowienia? – pyta czytelnik.

Kwestie nałożenia kary porzšdkowej reguluje rozdział 22 (art. 262-263) ordynacji podatkowej (dalej: o.p.).

Kara porzšdkowa jest œrodkiem, jaki stosuje organ podatkowy, aby zdyscyplinować podatnika i wymusić na nim realizację swoich postanowień. Jednoczeœnie zapewnia sprawny przebieg postępowania i wydanie rozstrzygnięcia w przewidzianym ustawowo terminie (wyrok WSA we Wrocławiu z 17 wrzeœnia 2012 r., I SA/Wr 781/12).

Kara porzšdkowa jest nakładana przez organ podatkowy w formie postanowienia, w którym organ podatkowy powinien wskazać powody nałożenia takiej kary i uzasadnić jej wysokoœć. Na jej zapłatę podatnik ma 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zamknięty katalog przewinień

Zgodnie z art. 262 § 1 o.p. karš porzšdkowš mogš zostać ukarani:

- strona,

- pełnomocnik strony,

- œwiadek,

- biegły,

- osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,

– którzy mimo prawidłowego wezwania:

1) nie stawili się osobiœcie bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowišzani, lub

2) bezzasadnie odmówili lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu nie złożyli wyjaœnień, zeznań, nie wydali opinii, nie okazali przedmiotu oględzin, nie przedłożyli tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub nie wzięli udziału w innej czynnoœci, lub

3) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowišzek posiadania wynika z przepisów prawa, ksišg podatkowych, dowodów księgowych będšcych podstawš zapisów w tych księgach, lub

4) bez zezwolenia tego organu opuœcili miejsce przeprowadzenia czynnoœci przed jej zakończeniem.

Przepis ten dotyczy również:

1) osób trzecich, które bezzasadnie odmawiajš okazania przedmiotu oględzin;

2) uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaœciwe zachowanie utrudniajš jej przeprowadzenie;

3) osób, którym podatnik zlecił prowadzenie lub przechowanie ksišg podatkowych lub dokumentów będšcych podstawš zapisów w tych księgach (biura rachunkowe), jeżeli osoby te bezzasadnie odmówiš okazania lub nie przedstawiš w wyznaczonym terminie ksišg rachunkowych lub dokumentów będšcych podstawš zapisów w tych księgach.

Kary porzšdkowej nie stosuje się, jeżeli wykonanie czynnoœci jest uzależnione od wyrażenia zgody przez stronę lub innego uczestnika postępowania, a zgoda taka nie została wyrażona.

Kar porzšdkowych nie można stosować do innych czynów niż okreœlone w art. 262 § 1 o.p., nawet, gdyby ich zajœcie utrudniało prowadzenie postępowania lub hamowało jego tok (wyrok NSA z 19 stycznia 2016 r., II GSK 973/14).

Przykład

Naczelnik urzędu skarbowego nałożył na Sebastiana Kowalskiego, prowadzšcego działalnoœć gospodarczš karę porzšdkowš w wysokoœci 800 zł. Naczelnik wskazał, że podstawš nałożenia kary było niezastosowanie się przez podatnika do wezwań o przedłożenie dokumentacji VAT za grudzień 2017 roku. Organ pouczył pana Sebastiana o konsekwencjach w przypadku niezastosowania się do wezwania. Wezwania te pozostały jednak bez odzewu, więc organ podatkowy nałożył na podatnika karę porzšdkowš.

Wysokoœć od kilku lat taka sama

W przypadku spełnienia przesłanek zastosowanie kary porzšdkowej organ podatkowy sam decyduje o jej wysokoœci. Ważne, żeby nie przekraczała kwoty 2800 zł. Organ podatkowy nie ma przy tym obowišzku nałożenia kary porzšdkowej. Jest to uprawnienie o charakterze uznaniowym, zarówno co do samego jej nałożenia, jak i jej wysokoœci (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7 maja 2014 r., I SA/Go 177/14). Wysokoœć takiej kary może więc wynosić np. zarówno 100 zł, jak i 2000 zł, ale nie więcej niż 2800 zł. Przy wymierzaniu wysokoœci kary organ powinien brać pod uwagę nie tylko okolicznoœci sprawy, lecz także sytuację finansowš osoby, która ma zostać ukarana. Wysokoœć kary porzšdkowej może być również symboliczna, np. 10 zł.

Dwa œrodki do wyboru

Ustawodawca wskazał dwa œrodki, jakie przysługujš osobie, na którš nałożono karę porzšdkowš:

- zażalenie składa ukarany, który nie zgadza się z postanowieniem organu podatkowego o nałożeniu kary porzšdkowej. Chodzi przy tym nie tylko o weryfikację przez organ odwoławczy zasadnoœci samego ukarania, lecz również jego wysokoœci. Zarzuty przeciwko nałożeniu kary porzšdkowej będzie w tym przypadku rozpatrywał organ wyższej instancji – organ odwoławczy.

- wniosek o uchylenie kary porzšdkowej składa ukarany, który chce, aby organ wzišł pod uwagę okolicznoœci uzasadniajšce np. niestawiennictwo czy niewykonanie nałożonego obowišzku. Zgodnie bowiem z art. 262 § 6 o.p. organ podatkowy, który nałożył karę porzšdkowš, może uchylić postanowienie nakładajšce tę karę. Wniosek musi być złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porzšdkowej.

Podatnik może złożyć wniosek o uchylenie kary porzšdkowej, kiedy jest w stanie wykazać, że niestawiennictwo lub niewykonanie nałożonego obowišzku było niezawinione przez niego. Wtedy organ podatkowy może uznać takie niestawiennictwo czy niewykonanie obowišzku za usprawiedliwione.

W przypadku opisanym przez czytelnika, powinien być złożony wniosek o uchylenie kary porzšdkowej. Stosownie do art. 263 § 1 o.p. o nałożeniu kary porzšdkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie. Organ podatkowy może podjšć działania w zakresie uchylenia kary, jeœli ukarany spełni łšcznie dwie przesłanki. Konieczne jest zatem:

1. złożenie przez ukaranego wniosku o uchylenie kary porzšdkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn np. niestawiennictwa,

2. złożenie wniosku we właœciwym terminie, tzn. 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porzšdkowej.

W przypadku wydania przez organ podatkowy postanowienia o odmowie uchylenia kary, ukarany może wnieœć zażalenie.

Elementy pisma

Wniosek o uchylenie kary porzšdkowej powinien zawierać:

1. dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, adres, NIP),

2. wskazanie organu, do którego jest kierowany wniosek,

3. okreœlenie istoty i zakresu wniosku, a więc czego strona się domaga (żšda) i jaki skutek chce osišgnšć,

4. wskazanie dlaczego nastšpiło niewywišzanie się z obowišzku, np. dlaczego ukarany nie stawił się osobiœcie, mimo takiego obowišzku,

5. wskazanie załšczników, jeœli sš dołšczone do wniosku,

6. podpis wnioskujšcego.

W przypadku niemożnoœci stawiennictwa podatnika – strony z uwagi np. na pobyt w szpitalu czy koniecznoœć stawiennictwa w sšdzie czy w prokuraturze, istotne jest, aby do takiego wniosku o uchylenie kary porzšdkowej dołšczyć stosowne dokumenty – informację ze szpitala lub wezwanie z sšdu czy prokuratury.

podstawa prawna: art. 262-263 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Reprezentant też może być ukarany

Jeżeli stronš jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajšca osobowoœci prawnej, to organ podatkowy może ukarać karš porzšdkowš osobę, która według przepisów dotyczšcych ustroju danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajšcej osobowoœci prawnej jest jej ustawowym reprezentantem, członkiem organu uprawnionego do jej reprezentowania lub jest upoważniona do prowadzenia jej spraw.