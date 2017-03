Urzędnicy skarbowi nie rozstrzygają wątpliwości na korzyść podatników

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Przepis, który nakazywał urzędnikom takie postępowanie, nie działa. Fiskus nie zastosował go ani razu. Chodzi o zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Miała uzdrowić relacje z urzędnikami i ułatwić życie przedsiębiorcom.

Firma doradcza Grant Thornton przeanalizowała wszystkie ubiegłoroczne interpretacje (33,7 tys.). W 262 wnioskach podatnicy apelowali o zastosowanie klauzuli, wskazując np. niejednolite orzecznictwo sądowe. Tylko do siedmiu tych wniosków skarbówka się odniosła. Zawsze negatywnie. – Podatnicy borykający się codziennie z niejasnymi przepisami wiązali z klauzulą „in dubio pro tributario" duże nadzieje – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, menedżer w Grant Thornton. – Ale jak widać, przeliczyli się.

– Okazuje się, że jedynymi osobami w Polsce, które nie mają wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego, są urzędnicy aparatu skarbowego – mówi Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej.

Oto przykład. Spółka zapytała fiskusa, jak długo musi przechowywać księgi, w których wykazała stratę z działalności. Kontrowersyjna sprawa, od lat toczą się o to spory. Spółka powołała się na klauzulę i zaapelowała o rozstrzygnięcie wątpliwości na jej korzyść. Przytoczyła też korzystne orzeczenia sądowe. Nic to nie dało. Skarbówka uznała, że przepisy nie budzą wątpliwości i spółka ma przechowywać księgi prawie 11 lat (a nie sześć, jak postulowała).

Skąd ta niechęć urzędników do stosowania klauzuli?

– Jeżeli w interpretacji fiskus stwierdziłby niejednoznaczność przepisu, byłby to bardzo mocny argument dla każdego podatnika toczącego z nim spór, zarówno podczas kontroli, jak i w sądzie – mówi Przemysław Ruchlicki. – Ministerstwo Finansów nie może sobie na to pozwolić, bo w praktyce oznaczałoby to konieczność odejścia od profiskalnej wykładni prawa.

Niewiele więcej nadziei na stosowanie nowej zasady dają też sądy. Z danych zebranych przez Grant Thornton wynika, że w 2016 r. wydały 63 wyroki w sprawach, w których stawiano fiskusowi zarzut niezastosowania klauzuli. Ale tylko w ośmiu orzeczeniach sąd uznał, że faktycznie przepisy i orzecznictwo są niespójne, a wątpliwości nie da się usunąć, i wydał wyrok na korzyść podatnika z powołaniem się na klauzulę.

– Gdyby sądy częściej stosowały klauzulę, fiskus musiałby zmienić swoje podejście – mówi Arkadiusz Łagowski.

Zdaniem Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha i członka Narodowej Rady Rozwoju, do poprawienia sytuacji podatników konieczne są przede wszystkim klarowne przepisy. Takie, których nie trzeba interpretować. – Wtedy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, która teraz nie działa, nie będzie potrzebna – mówi.