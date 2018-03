Œrodek nocy. Państwo Reaganowie w małżeńskim łożu. – Ron, jestem głodna – mówi Nancy do męża. – Jutro powołam w tej sprawie specjalnš komisję – mruczy w odpowiedzi rozespany prezydent.

Taki żart publikowała w latach 80. amerykańska prasa, natrzšsajšc się ze stylu załatwiania problemów przez administrację USA. Oczywiœcie powoływanie zespołów „do spraw" to nie tylko amerykańska praktyka. Takie speckomisje, rady i zespoły bywajš – niestety – jedynie listkiem figowym dla władz, które udajš, że rozwišzujš poważne problemy. Pozbywajš się problemu przez jego „outsourcing" do komisji.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tak się składa, że właœnie problemem outsourcingu (bez cudzysłowu) ma się zajšć nowy zespół do spraw trudnych w Ministerstwie Finansów. Chodzi o opisywany wielokrotnie na łamach „Rzeczpospolitej" problem firm oszukanych przy przesuwaniu pracowników do podmiotów zewnętrznych. Te ostatnie nie rozliczyły podatków i składek ZUS. Zespół ten ma też nakłaniać urzędy skarbowe do ograniczenia œcigania podatników, których grzechem jest pomyłka w formularzu (choć podatek zapłaciły).

Patrzšc na tradycję podobnych polskich zespołów, trudno być optymistš. Bo mimo istnienia np. polsko-rosyjskiej komisji ds. trudnych stosunki z Rosjš jeszcze bardziej się skomplikowały. Oby w sprawach ZUS i podatków skończyło się lepiej. Š?

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej". >Więcej rp.pl/monitor