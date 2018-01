Nowy formularz ZAS-KP - zaświadczenia o podatkowej sytuacji kontrahenta

Zaœwiadczenia o podatkowej sytuacji kontrahenta mogš w niektórych sytuacjach wprowadzać firmy w błšd.

Ministerstwo Finansów opracowało projekt zaœwiadczenia dla podatników, które pozwoli na żšdanie zainteresowanej osoby zweryfikować, czy jej partner handlowy spełnia swoje obowišzki podatkowe. Nowy formularz ZAS-KP ma przekazywać informacje o trzech rodzajach spraw. Można będzie sprawdzić, czy dany podatnik złożył deklarację podatkowš, czy ujšł w niej zdarzenia gospodarcze, które powinien ujšć, i czy wskazana firma zalega z podatkami.

Takie zaœwiadczenia będš wydawane na mocy nowych przepisów, m.in. z ordynacji podatkowej. Dotyczš one zwalczania oszustw podatkowych. Weryfikacja kontrahenta z pomocš urzędu skarbowego ma być sposobem na zmniejszenie ryzyka prowadzenia biznesu z podmiotem uczestniczšcym np. w karuzeli podatkowej.

Takie rozwišzanie, choć jego celem jest ochrona uczciwych przedsiębiorców, zostało skrytykowane przez Business Centre Club. Organizacja ta chwali kierunek zmian, ale wskazuje, że organy wydajšce takie zaœwiadczenia nie będš mogły sprawdzić, czy wnioskujšcy przedsiębiorca rzeczywiœcie prowadzi interesy z firmš, o której zasięga informacji u fiskusa. Powoduje to, że dane wrażliwe dotyczšce przedsiębiorcy będš łatwo dostępne dla wielu podmiotów, i to w niezdefiniowanym celu. BCC proponuje wprowadzić do formularzy możliwoœć zweryfikowania przez organy podatkowe zasadnoœci takiego wniosku. Mogłoby to następować np. poprzez sprawdzenie odpowiednich danych z Jednolitych Plików Kontrolnych.

BCC obawia się też, że proponowane w projekcie rozwišzanie może być traktowane przez aparat skarbowy jako obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy zamierzajšcego skorzystać z prawa do odliczenia VAT. Brak takiej weryfikacji dla każdego kontrahenta i każdej transakcji może być automatycznie postrzegany jako dowód niedochowania należytej starannoœci kupieckiej.

Według przedsiębiorców, z BCC, taka sytuacja powoduje daleko idšcš niepewnoœć obrotu i w istocie przerzucanie zarówno ciężaru dowodowego i – co gorsza – często również ciężaru finansowego na podatników. W œwietle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie powinni być oni bowiem pozbawiani prawa do odliczenia VAT naliczonego ze względu na nieœwiadomoœć udziału w oszustwie i dochowanie należytej starannoœci.

Na jeszcze inny aspekt sprawy zwraca uwagę Michał Borowski, ekspert BCC ds. prawa podatkowego. Zauważył on, że często dane ujawniane w tych zaœwiadczeniach, jakkolwiek prawdziwe, nie muszš odzwierciedlać rzeczywistej sytuacji kontrahenta.

– W praktyce wielokrotnie zdarzały się przypadkowe wykreœlenia z rejestru VAT oraz zaległoœci podatkowe, które wynikały ze sporu wygranego potem przez podatnika – mówi Borowski.

Jego zdaniem, takie zaœwiadczenia mogš niesłusznie stygmatyzować danš firmę, zmniejszajšc zaufanie jej partnerów biznesowych.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

