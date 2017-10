Kosiniak-Kamysz: jesteśmy przeciwni „gmeraniu” przy ordynacji wyborczej

PSL jest przeciwne "gmeraniu" przy ordynacji wyborczej – powiedział w środę lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego ewentualne zmiany najbardziej uderzą właśnie w ludowców.

Podczas środowej konferencji prasowej w Kielcach prezes PSL nawiązując do możliwych zmian w ordynacji wyborczej zauważył, że „są to na razie przecieki medialne i szczątkowe wypowiedzi niektórych polityków PiS”.

„Wydaje się, że nie będzie można łączyć kandydowania na prezydenta, burmistrza, wójta ze startem np. do rady powiatu czy sejmików. Prawdopodobnie nie będzie też okręgów jednomandatowych” – powiedział polityk. Dodał, że ewentualne zmiany w ordynacji wyborczej „najbardziej uderzą w PSL”.

„Te zmiany, gdyby były niekorzystne dla PiS, to partia rządząca nigdy by ich nie zaproponowała. Mamy najwięcej wójtów i burmistrzów i to są dobrzy gospodarze swoich małych ojczyzn. Dlatego te ewentualne zmiany w nikogo nie uderzą tak bardzo, jak w nasze stronnictwo” – podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że likwidacja okręgów jednomandatowych wydaje mu się "kompletnie niezrozumiała".

„Myślę, że szczególnie dla ruchu Kukiz'15 może to być ogromne rozczarowanie. Dopóki nie było w polskim parlamencie partii, która głosiła okręgi jednomandatowe, to one powstawały. Gdy wchodzi ta partia do Sejmu, to partia rządząca je likwiduje. Zobaczymy jednak, czy tak się stanie. To są na razie tylko nasze przypuszczenia” – zaznaczył szef ludowców. Jak dodał, nie wierzy jednak, aby w nowej ordynacji znalazł się zapis o jednej turze wyborów na prezydenta miasta, burmistrza i wójta.

„Bo to spowoduje jeszcze większa dynamikę w wystawianiu wspólnego kandydata, a PiS na tym nie zależy” – powiedział.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że PSL jest „przeciwne +gmeraniu+ w ordynacji wyborczej, które ogranicza prawa i wolności obywatelskie”.

„A ograniczenie prawa do startowania w wyborach jest właśnie ograniczeniem tych praw i wolności obywatelskich” – stwierdził. Dodał, że PSL jest za zmianą terminu przyszłorocznych wyborów samorządowych, które nie powinny się odbywać w dniu święta narodowego, czyli 11 listopada.

„Tym bardziej w tak szczególnym roku, w stulecie odzyskania niepodległości. Powinny się odbyć tydzień później, albo tydzień wcześniej. W tym przypadku kodeks wyborczy musi być zmieniony i taką zmianę będziemy popierać” – zapowiedział polityk.

Podkreślił, że w wyborach do sejmików i powiatów stronnictwo wystartuje pod szyldem PSL. Zaznaczył jednak, że są możliwe wspólne kandydatury na prezydentów, burmistrzów i wójtów.

„Do takich porozumień już dochodzi. Np. prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński, który jest z PSL uzyskał wsparcie Nowoczesnej i PO. Będzie kandydatem kilku ugrupowań i myślę, że też kilku ruchów miejskich” – zaznaczył Kosiniaka-Kamysz. Wyraził nadzieję, że do podobnej sytuacji dojdzie w Krakowie.

„Zachęciłem wszystkie opcje polityczne, nazwałem to +Zjednoczony Kraków+, do wystawienia kandydatury prof. Jacka Majchrowskiego na prezydenta Krakowa. Zaprosiłem PO, Nowoczesną, środowiska lewicowe i ruchy miejskie. Na prawicy jest masa kandydatów: wicepremiera Jarosława Gowina, PiS, może też być kandydat ministra Zbigniewa Ziobry. Dlatego musimy odpowiedzieć wspólnym kandydatem” – podkreślił szef PSL.

Jak zaznaczył, inaczej sprawa przedstawia się w przypadku wyborów do sejmików wojewódzkich, do których PSL pójdzie pod własnym szyldem. „Chciałbym - z politycznego punktu widzenia - aby Platforma połączyła swoje siły z Nowoczesną” - podkreślił.

„Nie jestem od tego, aby im doradzać, ale życzę im dobrze. Wychodzą z jednego historycznego pnia ideowego i mają podobny program. Dużo bliższy sobie, niż np. program PSL. Warto, aby te siły się połączyły i wystartowały również do sejmików wspólnie” – zachęcał lider PSL.

Jak dodał, liczy na trzeci z rzędu sukces ludowców w wyborach samorządowych w woj. świętokrzyskim. Pytany, jakie poparcie partii w skali kraju by go zadowoliło, odpowiedział słowami Adama Małysza.

„On przed ważnymi zawodami nigdy nie mówił, że zostanie mistrzem świata czy olimpijskim. Zawsze podkreślał, że chce oddać dwa dobre skoki. Pierwszy skok to wybory samorządowe, a druga seria to wybory parlamentarne, one są ze sobą w niezwykły sposób połączone. Wybory samorządowe wyznaczą pola startu do wyborów parlamentarnych. Chcemy oddać dwa dobre skoki” – zapowiedział.

„Liczę w skali kraju na kilkanaście procent poparcia i myślę, że to jest realne do osiągnięcia” – dodał Kosiniak-Kamysz.