Władysław Kosiniak-Kamysz: Misją PSL jest zszywanie Polski

- Musimy pamiętać o godności człowieka i współfunkcjonowaniu w naszej ojczyźnie, które musi opierać się na godnych warunkach dla każdego, niezależnie od poglądów, światopoglądu, sytuacji materialnej i statusu społecznego. To wszystko prowadzi do normalności i o to będziemy zabiegać – powiedział Kosiniak-Kamysz, który w Zakopanem złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą uwięzienie Wincentego Witosa. Wincenty Witos był więziony w zakopiańskiej willi "Renesans" w okresie od 14 maja 1940 r. do 28 lutego 1941 r. Niemcy chcieli namówić Witosa do kolaboracji, ale odmówił.

Prezes PSL zadeklarował, że ludowcy będą "bardzo precyzyjnie zszywać nicią chirurgiczną rozdartą Polskę". - To jest misja Polskiego Stronnictwa Ludowego na najbliższe lata – podkreślił.

- Witos nie uległ namowom do kolaboracji, czy jakiegokolwiek sprzeniewierzenia się sprawie polskiej. Do końca pozostał wierny Polsce. Zapłacił za to wygnaniem, skazaniem, więzieniem i dalszymi więzieniami w trakcie okupacji hitlerowskiej - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspominamy wszystkich tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, którzy walczyli o wolność ojczyzny: Wojsko Polskie, Armię Krajową, Bataliony Chłopskie, wszystkich żołnierzy, którzy polegli na frontach II wojny światowej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. - Wspominamy też tych wszystkich, którzy zostali bestialsko zamordowani w obozach koncentracyjnych i w katowniach Gestapo – zaznaczył prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz apelował również do polityków o "pohamowanie nadmiernych ambicji". - Musimy schować do kieszeni swoje ambicje, często nadmierne i wygórowane oczekiwania. Żądza władzy nie może oślepiać nas każdego dnia - przekonywał.

Jego zdaniem, w Polsce jest miejsce dla każdego, dla różnych światopoglądów i poglądów politycznych. - Naprawdę pomieścimy się w Polsce, to jest duży kraj. Poradzimy sobie z różnymi formami naszej ekspresji. Przyświeca nam historia Wincentego Witosa, którego nie złamali okupanci, nie złamali go jego wrogowie polityczni. Pozostał wierny tradycji, historii i te wartości, to jest dzisiaj przesłanie dla młodego pokolenia – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL ocenił, że nie ma nic ważniejszego, niż naród zjednoczony. - Dziś nasz naród jest niestety narodem podzielonym, narodem rozdartym przez waśnie wewnętrzne, przez spory i kłótnie, czasem bardzo małe, które nic nie znaczą w ogromie naszej historii. Te waśnie niszczą wspólnotę - przekonywał.

Lider ludowców w towarzystwie lokalnych działaczy partii złożył także wiązankę kwiatów przy "katowni Podhala" – Muzeum Walki i Męczeństwa "Palace" w Zakopanem.