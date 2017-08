PSL: spór Polski z KE i krajami europejskimi przynosi fatalny plon

Polityk PSL odniósł się na środowej konferencji prasowej w Sejmie do wtorkowych słów rzeczniczki Komisji Europejskiej Vanessy Mock, że "ramy procedury praworządności ustalają, jak Komisja powinna zareagować, jeśli pojawią się wyraźne zagrożenia dla praworządności w państwie członkowskim" oraz że "KE uważa, że jest takie zagrożenie dla praworządności w Polsce".

Skomentował także wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówiąc o sprzeciwie Polski wobec zaostrzenia dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych ocenił, iż stawia się ona "na marginesie" Europy w "wielu kwestiach".

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecna postawa Polski może przynieść fatalne skutki. "To nie będzie tylko samotność w UE, czy na jej marginesie, a tak naprawdę to na krańcu tego marginesu. Jesteśmy w sytuacji, w której wojowanie szabelką przyniosło plon, tylko jest on fatalny. Jest zagrożeniem dla wspólnej polityki rolnej, dla polityki spójności, dla funduszy europejskich. To nie jest tylko prestiżowa obecność w UE, to są realne pieniądze, które trafiają do Polski, które idą na modernizację naszych wsi i miast" - powiedział.

Szef PSL wyraził obawę, że za działania polskich władz "rykoszetem dostaniemy po głowie ws. funduszy europejskich". "Straciliśmy podstawowego sojusznika w walce o jak najlepsze warunki dla polskiego rolnictwa, o wspólną politykę rolną - Francję. Ja już nie widzę z tym rządem szans na odtworzenie tej współpracy" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Polityk poruszył też kwestię pracowników delegowanych. "Przez ostatnie lata udało nam się utrzymać bardzo korzystne warunki dla nas, zdobyliśmy też największy budżet w UE. Teraz to wszystko jest zagrożone. Bo to nie muszą być nawet decyzje UE, może być taka skrupulatność, taki strajk włoski, który spowoduje, że wiele funduszy, które są nam przyznane, nie będą Polakom zwrócone, bo ich realizacja będzie podważana" - zaznaczył szef PSL.

Jego zdaniem "obecnie staliśmy się czarną owcą w UE". "Węgry, jak myślę, zacierają ręce, bo teraz nic nie mówi się o pięciodniowej wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina na Węgrzech, tylko wszyscy mówią o Polsce. Zatem Węgry będą nas w tej pozycji outsidera wspierać i to jest niebezpieczne" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

"To, co trzeba dziś zrobić - i co jest zadaniem dla naszych europarlamentarzystów - to trzeba pokazywać na zewnątrz, że Polska to nie jest tylko rząd PiS, że to nie jest tylko PiS, że Polacy są za silną obecnością Polski w UE, ale na zasadach solidarności i partnerstwa, suwerenności, ale i współpracy. My zrobimy wszystko, co możliwe po kolejnych wyborach, by przywrócić dobrą pozycje Polski w UE, która jest dziś mocno nadwyrężona" - zadeklarował polityk.

Jego zdaniem "nie zmienimy naszej rzeczywistości z udziałem KE, czy kogokolwiek innego: nasze sprawy trzeba rozstrzygać tutaj w Polsce".

Procedura praworządności została wszczęta wobec Polski w 2016 r. w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym wprowadzanymi przez rządzącą większość.

W lipcu br. KE oznajmiła, że w związku z planowanymi w Polsce zmianami w sądownictwie jest bliska uruchomienia art. 7 traktatu unijnego, dopuszczającego sankcje.

Komisja wydała zalecenie dotyczące czterech uchwalonych niedawno ustaw dotyczących zmian w systemie sądownictwa, które w ocenie KE stanowią zagrożenie dla praworządności. Dwie z nich - ustawa o Sądzie Najwyższym i nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - zostały zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, który zapowiedział przygotowanie własnych projektów.

W poniedziałek Polska przekazała odpowiedź na zalecenia. Według informacji PAP, rząd w swojej odpowiedzi powołuje się na przykłady rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości w wielu innych państwach członkowskich, m.in. w Hiszpanii, Danii czy Estonii. Podaje też w wątpliwość, czy KE ma kompetencje do prowadzenia dialogu dotyczącego praworządności oraz czy może się zajmować sprawami wymiaru sprawiedliwości.