PSL: Sprawy polskie rozwiązujmy w Polsce

Jak przekonać szefa do awansu?

Angela Merkel o praworządności w Polsce; To bardzo poważna sprawa

Polska przekazała w poniedziałek odpowiedź na zalecenie KE z 26 lipca w sprawie praworządności w Polsce. Dotyczyło ono czterech uchwalonych ustaw, które - zdaniem KE - mogą zwiększyć systemowe zagrożenie dla praworządności: ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które zostały zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, oraz już obowiązującej nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa. We wtorek Komisja Europejska odrzuciła przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w polski system sądownictwa.

Lider ludowców odnosząc się do stanowiska Polski i KE, powiedział w Sejmie, że jego ugrupowanie od zawsze powtarza, że "sprawy polskie rozwiązujmy w Polsce, rozwiązujmy w naszym domu". Jego zdaniem, Polska jest "na tyle silnym państwem, że jesteśmy sobie w stanie wewnętrznie ze wszystkim poradzić".

- Jestem za silną pozycją Polski w UE, za wzmacnianiem UE, ale też za taką suwerennością poszczególnych państw. To ma być wspólnota ojczyzn, wspólnota narodów, a nie jakieś inne wizje, które czasem są przedstawiane - powiedział szef PSL.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednocześnie, że w naszym kraju jest wiele spraw nierozstrzygniętych, stąd - jak ocenił - "zaniepokojenie opinii międzynarodowej". Jak zaznaczył, wciąż nie potrafimy uporać się m.in. z kwestią Trybunału Konstytucyjnego.

Szef PSL stwierdził, że Polska jest dzisiaj krajem "rozdartym na dwie części". Przekonywał jednocześnie, że Polska "to nie jest PiS, to jest wspólnota obywateli".

- My będziemy systematycznie robić wszystko, żeby przywracać Polsce braterstwo – to jest nasze zadanie i nasza wielka misja - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Będziemy zszywać tę rozdartą Polskę precyzyjnie nicią chirurgiczną. Nie jest to zadanie łatwe, ale sprawy polskie będziemy rozstrzygać tutaj w Polsce – zadeklarował.

Procedura praworządności została wszczęta wobec Polski w 2016 r. w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym wprowadzanymi przez rządzącą większość.

19 lipca KE oznajmiła, że jest bliska uruchomienia art. 7 traktatu unijnego, dopuszczającego sankcje, w związku z planowanymi w Polsce zmianami w sądownictwie.