Władysław Kosiniak-Kamysz: Niech premier Szydło powstrzyma naloty na dożynki

- W wielu miejscach w Polsce odbywają się dożynki, różnego rodzaju święta plonów, warzyw, spotkania, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. W Polsce odrodziły się w ostatnich latach w niewątpliwy sposób koła gospodyń wiejskich, tradycja produktu regionalnego, tradycja produktu lokalnego. To jest nasza duma i chluba – mówił na wtorkowej konferencji w Sejmie Kosiniak-Kamysz.

Jak zauważył dochodzi jednak do „skandalicznych” sytuacji, kiedy to prowadzone są „naloty różnego rodzaju służb” na takie festiwale. - Dochodzi do zastraszania osób, które mają stoiska, wytwarzają produkty i nalewki - dodał.

Poseł PSL Paweł Bejda jako przykład podał Festiwal Smaku w Grucznie (woj. kujawsko-pomorskie). Z doniesień medialnych wynika, że funkcjonariusze Służby Celnej podczas tej imprezy wystawili mandaty na kwotę 4 tys. zł za sprzedaż m.in. nalewek bez akcyzy i paragonu. Skonfiskowali też prawie 190 litrów alkoholu.

- Dla nas jest to ingerencja w naszą kulturowość, w nasze dziedzictwo (…). To jest policzek wymierzony dla polskich kobiet działających w kołach wiejskich – ocenił Bejda. - Oczywiście ktoś powie, że prawo musi być przestrzegane, ale jest jeszcze coś takiego, jak rozsądek i prawo dla ludzi - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz zaapelował do premier Beaty Szydło, aby powstrzymała „naloty”, które – w jego opinii – „niszczą takie święta, powodują, że rodzi się niepokój”.

Zapowiedział również, że PSL przygotuje ustawę, która „będzie zabezpieczała” koła gospodyń wiejskich i wszystkie osoby, które wytwarzają produkty regionalne przed „takimi działaniami”.

Do sytuacji w Grucznie odniosła się na swojej stronie Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, wskazując, że funkcjonariusze celno-skarbowi kontrolowali „prawidłowość przestrzegania przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi”.

Działania kontrolne – jak wyjaśniono – są elementem prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową kampanii polegającej m.in. na monitorowaniu przebiegu imprez plenerowych pod kątem legalności alkoholu oferowanego do sprzedaży i spożycia.

Izba przekonuje, że głównym celami tej kampanii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, zapewnienie równej konkurencji legalnym producentom napojów spirytusowych oraz zagwarantowanie należnych wpływów do budżetu państwa.