PSL zarzuca prezydentowi Andrzejowi Dudzie "prawniczą niewiedzę"

Uchwała Sądu Najwyższego obnażyła "prawniczą niewiedzę" prezydenta, uniewinnienie ludzi nieskazanych "kompromituje głowę państwa" - stwierdził Marek Sawicki.

W środę Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę obecnego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA m.in. obecnego zastępcy Kamińskiego - Macieja Wąsika, skazanych wcześniej nieprawomocnie za działania CBA w "aferze gruntowej" z 2007 r.

Sąd Najwyższy uznał, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, a jego zastosowanie przed prawomocnym wyrokiem nie wywołuje skutków procesowych.

- Orzeczenie Sądu Najwyższego obnażyło doktora nauk prawnych prezydenta Andrzeja Dudę z jego prawniczej niewiedzy - stwierdził Sawicki. - Sytuacja z uniewinnieniem ludzi nieskazanych, ludzi niewinnych kompromituje głowę państwa - dodał poseł PSL.

Sawicki powiedział, że jego partia apeluje do prezydenta Dudy, "żeby wrócił na drogę strażnika konstytucji". - Żeby stał się jej strażnikiem, a nie był jedynie funkcjonariuszem partyjnym - dodał poseł PSL. Według niego, PiS uważa, że "demokracja jest wtedy, kiedy wszystkie organy w państwie są podporządkowane jednej partii, a więc: Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, parlament, rząd podlegają jednej partii PiS i wtedy mamy do czynienia z demokracją". To jest - stwierdził Sawicki - partiokracja, która "zagraża trójpodziałowi władzy".

W środę siedmioro sędziów SN w wydanej uchwale stwierdziło, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych, a jego zastosowanie przed prawomocnym wyrokiem nie wywołuje skutków procesowych. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha oświadczył natomiast, że SN nie może ingerować w sferę prerogatyw prezydenta, akt łaski wobec Kamińskiego jest skuteczny i został podjęty zgodnie z przepisami konstytucji.