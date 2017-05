Mirosław Maliszewski: Nie trzeba zmieniać konstytucji

Prezydent Andrzej Duda prawdopodobnie zaproponuje przeprowadzenie w tym samym terminie wyborów samorządowych i referendum konstytucyjnego. Miałoby to się odbyć 11 listopada 2018 roku. Prezydent spotka się w przyszłym tygodniu z samorządowcami i będzie chciał wysłuchać ich opinii w tej sprawie.

- Łączenie tych dwóch wydarzeń niekoniecznie wydaje mi się szczęśliwe. 11 listopada to dzień do świętowania, a nie podejmowania politycznych decyzji. Pan prezydent pewnie liczy na zwiększenie frekwencji. Uważam, że wybory samorządowe powinny odbyć się w innej dacie. Co do samego referendum, mamy poważnie wątpliwości. Nie padły konkretne propozycje rozwiązań - powiedział polityk PSL.

- Prezydent chce zainicjować dyskusję o potrzebie zmian konstytucji. Uważam, że takie zmiany powinno się przeprowadzać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie widzę takiego powodu obecnie - dodał.

- Konstytucja powstała, gdy Polska była w momencie przemian ustrojowo-gospodarczych, ale była też elementem kompromisu. Nie ma w tym momencie powodu do zmian. Oczywiście można zastanawiać się, czy rola prezydenta w obecnej konstytucji jest wystarczająca w kwestii zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Nie może realizować swoich zadań w związku z działaniami Antoniego Macierewicza - powiedział gość programu. - Mówię to z żartem i przekąsem - podkreślił.