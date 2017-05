Władysław Kosiniak-Kamysz o odwołaniu konsula honorowego w Meksyku

Lidera PSL spytano, jak ocenia odwołanie z funkcji Konsula Honorowego RP w Tulancingo (Meksyk) Alberto Stebelskiego-Orlowskiego. W kwietniu konsul odmówił przyjęcia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

- Widać, że mamy od pewnego czasu problem z konsulami honorowymi. To jest funkcja honorowa, nigdy nie słyszałem takiego zamieszania jak ostatnio. Nie wolno karać osób za to, że nie zgadzają się i nie chcą przyjąć odznaczenia. To nie jest powód, by kogoś wyrzucać. Dużo większym powodem są publikacje zdjęć niedopuszczalnych, obrzydliwych i mówiłbym to odnośnie każdego, kto zostałby tak przedstawiony - powiedział szef ludowców.

Kosiniak-Kamysz nawiązał w ten sposób do sprawy grafiki przedstawiającej Donalda Tuska w mundurze SS, zamieszczonej w mediach społecznościowych na profilu konsul honorowej RP w Ohio (USA) Marii Szonert-Biniendy.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że decyzje dotyczące konsulów honorowych podejmuje MSZ. - I widać, że ma chyba większy problem w Ohio niż w Meksyku; tam powinna być szybka reakcja - dodał.

W sobotę pełnomocnik Donalda Tuska, mec. Roman Giertych skierował wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie znieważenia szefa Rady Europejskiej przez konsul honorową RP w Ohio.

Szonert-Binienda oddała się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Została zawieszona w pełnieniu obowiązków. Dalsze decyzje mają zapaść po powrocie szefa MSZ z Australii, gdzie obecnie przebywa z wizytą.