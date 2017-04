Kosiniak-Kamysz: PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce

Lider Ludowców odniósł się w ten sposób do rządowego projektu noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

"PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce i to jest zatrważające. Już jest po pierwszym czytaniu ustawy, która dopuszcza uprawy GMO w Polsce, dopuszcza możliwości niszczenia środowiska i polskiego, ekologicznego rolnictwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie połączonych komisji rolnictwa i ochrony środowiska, które zajmą się nowelą. "Trzeba przeciwdziałać, PSL jest za Polską wolną od GMO w 100 proc., będziemy bronić dobrej, zdrowej żywności, będziemy bronić ekologicznych upraw, będziemy dbać o ekosystem" - zapowiedział prezes PSL.

Podkreślił, że znaczenie mają ustawy, które "PiS wprowadza tylnymi drzwiami, po cichu, bez rozgłosu". "To jest zagrożenia dla życia i zdrowia naszych mieszkańców, naszych rodaków, trzeba przeciwdziałać, Polska musi być wolna od GMO" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak powiedział PAP, nowela dopuszcza, za zgodą ministra rolnictwa, wydawanie pozwoleń na uprawę GMO w Polsce. "Oczywiście Ministerstwo Rolnictwa zastrzega, że tych obostrzeń jest bardzo dużo" - dodał prezes PSL.

Celem rządowego projektu noweli ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego, "regulującej kwestie zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska, wprowadzania do obrotu produktów GMO oraz ich stosowania w uprawach" - podano w uzasadnieniu.

Projektowana nowela reguluje też m.in. kwestie w zakresie powiadamiania właściwych polskich władz (Ministerstwa Środowiska) o uprawach GMO i zgłaszania ich lokalizacji oraz sposób, w jaki do wiadomości publicznej zostaną podane informacje o lokalizacji upraw GMO.

Projekt przewiduje sankcje karne. Prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu na utworzenie strefy uprawy GMO będzie podlegało karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 30 tys. zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy.

Projekt nowelizacji został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.