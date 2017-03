Piotr Zgorzelski o wniosku o wotum nieufności dla rządu: PSL przed podjęciem decyzji

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Platforma Obywatelska zaprezentowała w piątek, wskazując jako kandydata na premiera lidera partii Grzegorza Schetynę. Wniosek ma trafić do Sejmu - wcześniej zostanie przekazany pozostałym klubom opozycyjnym.

Zdaniem Zgorzelskiego nie jest nic złego w tym, że takie wnioski pojawiają się w tej kadencji Sejmu, tak jak nie było nic złego, że pojawiały się w poprzedniej. Zauważył, że "zarówno wtedy jak i teraz partia rządząca denerwując się krytykuje i obśmiewa te wnioski". Odnosząc się do kandydatury lidera PO Grzegorza Schetyny na premiera podkreślił, że mowa jest o "wydarzeniu tzw. medialnym, ponieważ nie jest to oficjalny dokument zarejestrowany w Sejmie". - Czy ona stanie się faktem - zobaczymy pewnie dziś lub jutro. I wtedy pewnie będzie można mówić bardziej dokładnie o tym, jakie efekty to przyniesie - zapowiedział poseł PSL.

Zgorzelski pytany, kto byłby lepszym premierem - Grzegorz Schetyna, czy Beata Szydło - odpowiedział, że PSL jest przed podjęciem decyzji, ponieważ "jest to wniosek jednej z partii opozycyjnych". Dodał, że w opozycji nie ma koalicji, ale też nie ma powodu, żeby partie opozycyjne "na użytek partii rządzącej robiły sobie wzajemne harakiri". - Więc po prostu będziemy pewnie rozmawiali o tym, jak się zachowamy - dodał.

Według Zgorzelskiego złożenie wniosku o wotum nieufności dla rządu to dla PSL doskonały moment na to, aby wziąć udział w debacie. - I tym różnimy się od innych partii politycznych, że biorąc udział w debacie krytykujemy, mówimy, jakie rozwiązania proponujemy - podkreślił.

Poseł PSL pytany był również, czy po szczycie Unii Europejskiej i sporze o wybór Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej Polska jest wzmocniona czy osłabiona. Zgorzelski podkreślił, że PSL nie cieszy "z różnych potknięć i porażek, nawet, jeżeli polski rząd - w naszym przekonaniu - robi głupstwa". Odnosząc się do słów ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, że będzie prowadził na scenie europejskiej politykę negatywną, poseł PSL zauważył, że padają one w momencie, kiedy "Polska już jest na manowcach UE".

Według Zgorzelskiego Polski brakowało na spotkaniu w Wersalu (w którym uczestniczyły Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy), bo "zamiast zabiegać o to, żeby znaleźć się w gronie decyzyjnym, prowadziliśmy bezsensową szarżę pod nazwą 'akcja Saryusz-Wolski'". Jak dodał, z punktu widzenia Polski "powinniśmy dążyć do tego, żeby w naturalny sposób zająć miejsce Wielkiej Brytanii" oraz żeby "Polska wróciła do głównego nurtu decyzyjnego UE", bo UE to dla Polski strefa bezpieczeństwa i rozwoju.

- I dlatego też trzymamy kciuki za powodzenie pani premier, sądząc, że podejmie refleksję i podejmie współpracę z Donaldem Tuskiem, bo ten duet jest w stanie zrobić dla Polski wiele - podsumował Zgorzelski.