RZECZoPOLITYCE Sawicki: Wygramy wybory samorządowe

Sawicki mówił, że odkręcanie ustawy o wycince drzew potrwa około roku. - Okres lęgowy wyhamowuje w znacznym stopniu wszystkie wycinki – mówił poseł PSL. Jego zdaniem potrzebna jest kontrola obywatelska, aby nie nadużywać wycinki drzew bez powodu. - Obserwatorzy, sąsiedzi, powinni sprawdzać jakiego rodzaju jest to wycinka – dodał.

- Poszła taka opinia w społeczeństwie, że teraz można wszystko wycinać. Odpowiada za to partia rządząca i prezes Jarosław Kaczyński – mówił Sawicki.

- Kto stoi za ustawą? Głupota i pośpiech. Personalnie? Minister Jan Szyszko – powiedział Sawicki. - Prof. Szyszko ma gdzieś wyższe namaszczenie niż prezesa Kaczyńskiego. Nie ma ludzi nietykalnych. Czas ministra Szyszki jest odliczany – dodał.

Sawicki powiedział, że w przeszłości wystarczyło wystąpić z prośbą o wycinkę do gminy, która w 97 proc. przypadków wyrażała zgodę.

Prowadzący przytoczył wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyński, który mówił, że wyczuwa lobbing przy ustawie o wycince drzew. - Jeśli Jarosław Kaczyński wie coś o lobbingu, to powinien powiadomić szybko Zbigniewa Ziobrę. Ale, że mają słabe relacje, to powiadomił media i opozycję – komentował Sawicki.

- Minister Szyszko zapomniał starą zasadę, że my nie jesteśmy właścicielami przyrody – powiedział Sawicki. Dodał, że musimy zostawić przyrodę dla swoich dzieci i wnuków. - Nie sądzę, że znajdzie się taka większość, aby minister Szyszko stanął przed Trybunałem Stanu.

Innym tematem rozmowy były zmiany w ordynacji wyborczej, które planuje wprowadzić PiS. Chodzi o dwukadencyjność w samorządach oraz o pogłoski o tym, że obóz władzy chce usunąć drugą turę w wyborach. - Jesteśmy przekonani, że w wyborach samorządowych wygramy, bo mamy dobrych ludzi – mówił Sawicki. - Zawsze tak było, że partia, która przed wyborami grzebała w ordynacji, to te wybory potem przegrywała.

Sawicki odniósł się też do zamieszania wokół Jacka Saryusza-Wolskiego, europosła PO, który mógłby być kandydatem rządu na funkcję szefa Rady Europejskiej. - To co mógł zrobić, to już zrobił. Powiedział: no comment – mówił poseł PSL. - To jest sprawa PO, ona musi rozwiązać ten problem.

Były minister rolnictwa powiedział, że premier Beata Szydło próbowała szczuć na Donalda Tuska członków Grupy Wyszehradzkiej, aby nie głosowali za jego kandydaturą na szefa Rady Europejskiej. - Gdyby to robiło PSL, to PiS by mówił o zdradzie – mówił poseł ludowców.