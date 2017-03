Stefaniak: Poparcie dla Saryusz-Wolskiego? Zasłona dymna

- Jeżeli polski rząd wystawia Polaka przeciwko Polakowi, to może się okazać, że wygra ktoś ze starej Unii Europejskiej – mówił Stefaniak. - Wtedy może faktycznie iść w stronę UE dwóch prędkości.

Stefaniak mówił, że ma znajomych dziennikarzy za granicą, którzy go pytają o obecną sytuację w Polsce, w związku z poparciem polskiego rządu dla Jacka Saryusz-Wolskiego na funkcję szefa Rady Europejskiej. - Wstyd mówić, że jeden polityk nie lubi drugiego i chce mu zaszkodzić – mówił rzecznik ludowców. - PiS ma świadomość, że ten projekt jest przegrany.

Stefaniak mówił, że pomysł z poparciem dla Saryusz-Wolskiego może mieć też inny cel: przykrycie wątpliwości wobec przeszłości ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, męża prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także ustawy o wycince drzew. - Nie zajmujemy się tym, tylko sprawą, która jest być może tylko zasłoną dymną – mówił rzecznik PSL.

Wspomniał też, że niegdyś „wahadło było wychylone w jedną stronę” i ludzie nie mogli wycinać drzew na swoich posesjach. - Dzisiaj to wahadło jest przesunięte w drugą stronę, ale nie może to być furtka dla deweloperów – mówił Stefaniak. - To co się stało w Łebie ostatnio; powinien ktoś za to odpowiedzieć. Być może są jakieś osoby, firmy, które dzięki tej ustawie szybko zarobiły duże pieniądze. Jarosław Kaczyński sam mówił o lobbingu, więc chciałbym żeby zajęły się tym służby – dodawał.

- Będzie trudno pozbyć się Jarosławowi Kaczyńskiemu z rządu ministra Jana Szyszki, bo jest to człowiek ojca Tadeusza Rydzyka – powiedział Stefaniak.

Nowym pomysłem PSL jest ustawa, która obligowałaby kandydatów na parlamentarzystów do przechodzenia badań psychiatrycznych. - To projekt, który już powstał. Został pozytywnie oceniony przez środowisko medyczne – mówił Stefaniak. Dodał, że w wielu innych dziedzinach takie badania to standard. - To nie jest coś skierowanego przeciwko komuś, tylko dla dobra wszystkich.

- Nikt nikogo nie naznacza, nie mówi, że ktoś by przeszedł, albo nie przeszedł (badania-red.). Nie chciałbym żeby to było odbieranie jako stygmatyzowanie – mówił Stefaniak. - Nie wiem czy w Stanach Zjednoczonych nie było pomysłu żeby takie badania przeprowadzać.