PSL: Nie każdy emeryt dostanie 1000 zł brutto

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że 1 marca to "bardzo ważny" dzień dla wszystkich emerytur i rencistów w Polsce. - Niestety waloryzacja jest najniższą od lat - zaznaczył. Jak podkreślił, nigdy w ciągu czterech lat, kiedy był ministrem pracy i polityki społecznej nie było taki niskiej waloryzacji, jak obecnie. Według polityka dla wielu emerytów będzie to "zaskoczenie, bo rząd odtrąbił sukces podniesienie minimalnej emerytury". Zaznaczył, że podniesienie minimalnej emerytury do 1000 zł jest "dobrą decyzją", jednak - jak mówił - "większość emerytów dostanie waloryzację w wysokości 7,8,10 zł".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie wszyscy będą mieli podniesioną emeryturę do 1000 zł - szczególnie dotyczy to rolników ubezpieczonych w KRUS-ie. Jak dodał, tej kwoty nie dostaną również osoby, które są na wcześniejszej emeryturze.

Zdaniem szefa ludowców "wprowadza się wiele osób w błąd, mami się 1000 zł, a tak naprawdę będzie podwyżka kilkuzłotowa". - To jest takie marketingowe oszustwo, które jutro wyjdzie na jaw. Niestety zapłacą za to swoim rozczarowaniem ci, którym jest najtrudniej, czyli emeryci i renciści - stwierdził.

Od 1 marca wzrosną kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej wyniosą 1000 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł. 1200 zł brutto wyniesie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacanej w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna związana z wypadkiem, a 900 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wypłacanej w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Tegoroczna waloryzacja świadczeń polega na podwyższeniu kwoty świadczenia obecnie przysługującej emerytowi lub renciście o wskaźnik waloryzacji - 100,44 proc. Podwyżka nie może być jednak niższa niż 10 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych a 7,50 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, i 5 zł - w przypadku emerytur częściowych.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie od 1 marca - 1040 zł. Zmienione są też kwoty dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych: dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki wyniesie 209,59 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 314,39 zł, dodatek dla sieroty zupełnej - 393,93 zł, dodatek kompensacyjny - 31,44 zł.

Inne świadczenia wyniosą - 744,62 zł - przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, a świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 10,51 zł do 209,59 zł.

Nową kwotą bazową dla obliczania emerytur od 1 marca 2017 r. jest 3 536 zł i 87 gr.