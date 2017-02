PSL: projekt o metropolii warszawskiej - samorządowy rozbiór Polski

Klub PiS złożył projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

Kosiniak-Kamysz powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt ustawy o metropolii warszawskiej, to "recydywa PRL". "To jest kolejny etap centralizacji państwa, to jest zawłaszczanie państwa i niszczenie małych ojczyzn, wspólnot lokalnych, to zwijanie Polski lokalnej" - podkreślił.

"Trwa samorządowy rozbiór Polski, trwa niszczenie Polski samorządnej, gdzie nasi rodacy decydują o tym, co się dzieje w ich gminach, miejscowościach" - ocenił prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że klub PSL na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży wniosek o informację rządu na temat "niszczenia polskiej samorządności przez PiS".