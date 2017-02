Władysław Kosiniak-Kamysz: Mdłe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego

Szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawił w Sejmie założenia polskiej polityki zagranicznej w roku 2017.

Lider ludowców ocenił w trakcie debaty nad wystąpieniem Waszczykowskiego, że choć szef dyplomacji poświęcił w swoim expose wiele miejsca bezpieczeństwu, to zapomniał o jego fundamentach. - Bezpieczeństwo nie polega tylko i wyłącznie na silnej armii, czy na byciu w sojuszu. Jedno i drugie - i tego uczy nas historia - zawodzi - mówił Kosiniak-Kamysz.

Według szefa PSL niego fundamentalną sprawą dla bezpieczeństwa państwa jest zbudowanie wspólnoty narodowej. - O tej wspólnocie mówiliście bardzo dużo w kampanii wyborczej, tylko od czasu zwycięstwa wyborczego robicie wszystko, żeby tej wspólnoty nie było. Ciągle dzielicie Polskę i Polaków - powiedział lider PSL. - Podstawowym fundamentem bezpieczeństwa państwa jest wspólnota narodowa i ją trzeba odbudowywać, trzeba Polsce przywracać braterstwo, żebyśmy mogli być państwem bezpiecznym w Europie i na świecie - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że kolejnym ważnym elementem bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, któremu - według lidera PSL - Waszczykowski poświęcił bardzo mało miejsca w swoim wystąpieniu. - Nie ma naszej zgody, jako ludowców, na Nord Strem2, nie ma naszej zgody na odrzucanie technologii Odnawialnych Źródeł Energii - powiedział Kosiniak-Kamysz. Lider PSL uznał za "mało wiarygodne" słowa ministra spraw zagranicznych dotyczące promocji tzw. zielonych technologii. Według niego obecne władze zakazują OZE. Jak dodał, "bezpieczeństwo energetyczne i postawienie na energię odnawialną to działanie, które daje szanse na uniezależnienie się od Gazpromu.

- Tak często mówicie o kontaktach ze Wschodem lub o ich braku, mówicie o wyzwaniach, jakim Polska powinna sprostać uniezależniając się energetycznie, a likwidując bezpieczeństwo energetyczne Polski przez likwidację OZE nie doprowadzacie do tego - mówił. Kosiniak-Kamysz odniósł się też do poruszonej w expose szefa MSZ kwestii współpracy regionalnej, tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej. - Ale czy Czesi, którzy razem ze Słowakami umacniają swoje porozumienia z Austrią i Niemcami; czy Węgrzy i Viktor Orban, który odrzuca polskie zaloty i wybiera przyjaźń z Putinem, czy tam mamy tylko i wyłącznie wspólne interesy? - pytał lider PSL.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polsce potrzebne są sojusze, ale "nie z państwami na Karaibach, których nazw się nawet nie pamięta". Zarzucił Waszczykowskiemu, że nie wspomniał o relacjach Polski z krajami południa Europy - Włochami czy Hiszpanią, a także z Francją o relacjach z którą - ocenił - "trudno dzisiaj mówić".

Lider PSL krytykował też ministra sprawa zagranicznych za to, że nie wspomniał o umowie o wolnym handlu z Kanadą. - Wstydzicie się tego, że oszukaliście suwerena. Rok temu obiecywaliście wzmacnianie roli parlamentów narodowych, że najpierw decyzje w parlamentach narodowych, a później na forum europejskim, a tutaj po cichutku zgoda na CETA, zgoda na GMO - mówił. Wezwał do przeprowadzenia rzetelnej debaty w polskim parlamencie na temat analogicznej umowy z USA.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że w obliczu fiaska sankcji gospodarczych wobec Rosji, trzeba doprowadzić do zniesienia rosyjskiego embarga na polskie produkty i do wznowienia relacji handlowych z Rosją, z Obwodem Kaliningradzkim. Zaznaczył, że o wznowieniu relacji gospodarczych z Rosją mówią już "prawie wszystkie kraje europejskie, szczególnie sojusznicy z Grupy Wyszehradzkiej".

- Zawieszony mały ruch granicznych z Obwodem nie służy nikomu. Miał być zawieszony tylko na czas Światowych Dni Młodzieży a został przedłużony i trwa do dziś. Województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, bardzo na tym cierpią - mówił. Zapowiedział, że PSL złoży projekt uchwały wzywający rząd do doprowadzenia do zniesienia embarga rosyjskiego na polskie produkty.

Kosiniak-Kamysz mówił, że PSL zgadza się z podniesioną przez szefa MSZ sprawą walki z zakłamywaniem historii na arenie międzynarodowej. Jak zaznaczył, nie wolno jednak zmieniać tej historii wewnątrz Polski. Jak mówił, ta historia była "złożona i trudna" i mówienie o niej musi być oparte "na zasadzie prawdy a nie na zasadzie widzimisię i tego, co jest wam dzisiaj na wasze potrzeby użyteczne".

Lider PSL ocenił, że wystąpienie Waszczykowskiego było "bezbarwne, mdłe" i nie było w nim "ani wizji, ani przewidywań, ani nadziei na lepsze jutro dla Polski w zjednoczonej Europie". Na późniejszej konferencji prezes PSL zwrócił uwagę, że szef MSZ nie wziął udziału w sejmowej debacie. - To najbardziej obrazuje, jak rząd PiS traktuje suwerena i nie chce rozmawiać z posłami opozycji - powiedział.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, sejmowe wystąpienie szefa MSZ pokazało, że nie sprawdziły się przewidywania Waszczykowskiego, co do naszych sojuszy międzynarodowych. To wystąpienie - mówił szef PSL - "nie pokazywało strategii Polski, nie pokazywało głównych sojuszników". - Bo ci, których wybieraliśmy w poprzednim expose po prostu zawiedli - Wielka Brytania poza Unią, premier Węgier wybiera przyjaźń z Władimirem Putinem, Czechy umacniają swój sojusz z Austrią i Niemcami, a Słowacja od dawna jest w strefie euro - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że najważniejsza jest wspólnota narodowa, która - jego zdaniem - od kiedy PiS przejął władzę jest podzielona. - Trzeba Polsce przywrócić braterstwo, to gwarantuje bezpieczeństwo Polski - podkreślił.

Prezes PSL zarzucił też szefowi MSZ, że nie mówił o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Wyraził natomiast zadowolenie, że mamy do czynienia z "odmrożeniem" relacji z Białorusią. - Zauważamy plusy, ale niestety trafność diagnozy międzynarodowej ministra Waszczykowskiego jest niewielka, to jest nasz zarzut - powiedział prezes PSL. Jak ocenił, rząd nie ma pomysłu na Polskę w Europie, na wzmacnianie bezpieczeństwa.