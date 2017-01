Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje rozwiązanie kryzysu sejmowego uchwałą

Jarosław Sellin apeluje do opozycji o "przywrócenie rozumu"

Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że przygotowane przez PSL rozwiązanie to rozpoczęcie posiedzenia Sejmu od uchwały kończącej poprzednie posiedzenie Sejmu i zakładającej powtórzenie głosowania nad budżetem. - W naszej propozycji jest coś, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opozycji, ale też niesie szansę godnego rozwiązania sprawy dla PiS - podkreślił.

PSL proponuje też, by przed posiedzeniem Sejmu doszło do liderów partii parlamentarnych z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. W spotkaniu mieliby też wziąć udział Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, jako liderzy partii współtworzących Zjednoczoną Prawicę.

Polityk wezwał też marszałka Kuchcińskiego, by ten "wziął się do roboty". - Nie próbuje nawet wykonać gestu. To jest niespotykane zachowanie - oburzał się podkreślając, że w parlamencie trwa przecież kryzys.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza istnieje "ogromne ryzyko" pojawienia się w Polsce dwóch Sejmów.

- Czy dobrem wspólnym jest dzisiaj stworzenie dwóch Sejmów, czy dobrem wspólnym jest nawet cofnięcie się, ale dojście do porozumienia i normalności? - pytał retorycznie. Dodał, że w akcie dobrej woli PO i Nowoczesna mogłyby - na czas spotkania u Kuchcińskiego - zawiesić protest w sali obrad Sejmu.

Kryzys w Sejmie trwa od 16 grudnia, kiedy to opozycja - po wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby przez Kuchcińskiego - zaczęła okupację sali obrad.