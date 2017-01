Działacze PSL powołali Ruch Obrony Polskiej Samorządności

O powołaniu Ruchu poinformował polityk PSL, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik po wtorkowym spotkaniu z działaczami Stronnictwa: marszałkami, starostami, burmistrzami oraz wójtami.

„Konsekwentnie od roku odbierane są polskim samorządom kolejne kompetencje i kolejne możliwości działania” - powiedział Struzik na konferencji prasowej. Według niego „jednoznacznie nasila się proces ograniczania polskiej samorządności”, a - jak podkreślił - "trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie państwa polskiego bez samorządów”.

Według marszałka Mazowsza rząd czyni kolejne kroki, które prowadzą do „recentralizacji", do powrotu władzy państwowej, która „wie lepiej, niż obywatele na dole, władzy która chce zarządzać wszystkim”.

„Obserwujemy kolejne inicjatywy poselskie, które prowadzą do tego, że w istocie bez konsultacji społecznych, są przyjmowane akty prawne, często w bardzo skrócony sposób (…). Prowadzi to do powstawania bubli prawnych” - mówił Struzik.

Marszałek Mazowsza przekonywał, że ludowcy „nie bronią stołków i stanowisk”. „Bronimy fundamentalnych praw obywateli, zasady pomocniczości, solidarności, sprawiedliwości, demokraci i praw ludzkich” - oświadczył.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Ruch „będzie robił wszystko, żeby nie dopuścić do dalszej dewastacji samorządu, żeby nie dopuścić do rozbioru naszych małych ojczyzn". Dodał, że będzie on także wspierał wszystkie inicjatywy "zmierzające do wzmacniania obywateli na poziomie lokalnym".

„Samorządność to jest istota funkcjonowania państwa polskiego” - podkreślił szef ludowców. „Bardzo ważne jest to, żeby nie dopuścić do przeniesienia na jedną ulicę w Warszawie wszystkich decyzji" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zapewniał, że PSL nie pozwoli na „zabieranie kolejnych kompetencji (…) mieszkańcom wspólnoty lokalnej”. „Nie pozwolimy na zabieranie kompetencji do samostanowienia naszym rodakom” - powiedział prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz wezwał również prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustaw zmieniających system oświaty. Przypomniał, że jego ugrupowanie jest za reformą edukacji, ale „przemyślaną i dobrze przygotowaną”.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Piotr Zgorzelski dodał, że PSL opowiada się za Polską przyjazną i obywatelską, która „precyzuje na podstawie wolnych wyborów o tym, w jakim kształcie mają rozwijać się nasze małe ojczyzny”.

Zgorzelski zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie powołany parlamentarny zespół obrony polskiej samorządności, który - jak mówił - będzie "pilnował tego wszystkiego, co w zakresie samorządu chce władza nam zafundować”. Dodał, że na maj planowane jest zorganizowanie Kongresu Polskiej Samorządności.