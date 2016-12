RZECZoPOLITYCE Sawicki: Kaczyński powinien zostać marszałkiem Sejmu

Poseł Sawicki wieszczył czarny scenariusz na przyszłość, w związku z ostatnimi wydarzeniami. - Wcześniej czy później PiS utraci władzę, Antoni Macierewicz buduje Obronę Terytorialną, to będzie wojsko polityczne Macierewicza, ale czy Jarosława Kaczyńskiego, to nie wiemy? – zastanawiał się gość.

Sawicki mówił, że być może narracja o puczu jest przemyślana i gdy PiS straci władzę, to mógłby za pomocą wspomnianego wojska odzyskać władzę, dodając, że pucz miał miejsce już w poprzedniej kadencji.

Były minister mówił, że kiedyś PiS bił się z LPR i Samoobroną, teraz nie ma z kim, więc bije się z opozycją, bo wynika to z natury prezesa partii rządzącej. - Znając charakter Kaczyńskiego, jeśli PO i Nowoczesna będą dalej siedzieć w Sejmie, to on nie cofnie się o krok – mówił Sawicki.

Poseł Ludowców mówił, że opozycja nie może zgodzić się na uznanie legalności głosowania w sali kolumnowej, jeśli nie zobaczy dowodów rozwiewających wszelkie wątpliwości. - Jeżeli jako opozycja nie będziemy mogli policzyć polityków PiS na sali kolumnowej to nigdy nie uznamy, że to głosowanie było legalne – mówił Sawicki. - Niech marszałek Sejmu dokończy tamto posiedzenie, a potem zrezygnuje z funkcji.

Gość mówił, że skoro prezes PiS i tak ma kontrolę nad prezydentem i premierem, to mógłby wziąć na siebie też formalną odpowiedzialność za sytuację w Polsce. - Jeśli Marek Kuchciński po roku nie radzi sobie z prowadzeniem obrad, to żadną skazą na honorze Jarosława Kaczyńskiego nie będzie, jeśli sam podejmie się funkcji marszałka Sejmu i pokaże, że formalnie potrafi zarządzać – mówił Sawicki. - Marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie, jest także organem kontrolnym dla rządu, więc będzie miał formalnie tytuł do tego żeby kontrolować rząd. Niech przejmie odpowiedzialność – argumentował.

Dodał, że tej funkcji prezes PiS jeszcze nie pełnił, a to uporządkuje sytuację wewnętrzną w Polsce, a na zewnątrz będzie wiadomo kto w Polsce rządzi.

Zdaniem gościa, marszałek Sejmu pochopnie usunął z posiedzenia posła PO Michała Szczerbę, ale też mógł szybko naprawić swój błąd. - Nie wykorzystał całej procedury upomnieniowej, a ten błąd można było szybko poprawić – powiedział Sawicki.

- PiS miało 224 posłów, potem okazało się, że jest kworum.. Mamy wątpliwości czy brakujących posłów ściągnięto do Sejmu, bo na sali kolumnowej tego nie widać – mówił Sawicki.

Sawicki nie chciał komentować wewnętrznych problemów Platformy, o których się mówi. - Nie chcę wnikać w wewnętrzne problemy PO, zawsze wielka partia po przegranych wyborach ma wewnętrzne problemy – powiedział poseł PSL.

Jego zdaniem, obie strony powinny się cofnąć o krok i usiąść do stołu w celu rozmów. - Nie ma co się obrażać o wykluczenie jednego posła, bo ten poseł wraca na następne posiedzenie – powiedział Sawicki. - Jeżeli nie chce być mądrzejszy Kaczyński, to niech będzie mądrzejszy Schetyna. Jeśli brakuje im mądrości, to zapraszamy na spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.