Jakub Stefaniak: Prezydent o państwie z dykty? Teraz zgniła i się rozpada

Stefaniak przytaczał słowa kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, który w kampanii mówił, że Polska to kraj z dykty. - Jak patrzę na to, co się dzieje wokół MSZ, MON i Trybunału Konstytucyjnego, to mam wrażenie, że ta dykta zgniła i zaraz się rozpadnie – mówił rzecznik ludowców. Odnosił się tym samym do sytuacji wokół byłego już wiceministra MSZ Roberta Greya.

PSL proponował jakiś czas temu zwołanie spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić nagromadzone sytuacje, ale wówczas prezydent mówił, że to nie opozycja będzie ustalać takie spotkania. - Dzisiaj chyba już przyszedł czas na to, żeby na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego porozmawiać o tym, co się dzieje – powiedział Stefaniak.

- Wszystko wskazuje na to, że to może mieć ze sobą związek – mówił Stefaniak, o zerwanym kontrakcie na Caracale i nagłej wolcie, żeby kupić amerykańskie śmigłowce Black Hawk.

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” publikujemy sondaż, w którym Polacy odpowiadają na pytania, jak oceniają polską gospodarkę i jak ich zdaniem będzie ona wyglądać w 2017 r. W odpowiedziach dominuje pesymizm respondentów. - Na pewno nie dzieje się to co mówi PiS, czyli, że na złość tej partii nie inwestują przedsiębiorcy – mówił Stefaniak, który uważa, że pewnie sam PiS w to nie wierzy, ale nie wie co powiedzieć.

- PiS skupił się na rozdawaniu pieniędzy, ale nie ma chyba pomysłu jak pobudzić gospodarkę. Przedsiębiorcy najprawdopodobniej boją się PiS – oceniał Stefaniak.

Jak twierdzi rzecznik PSL, w konstytucji dla biznesu wicepremier zawarł punkt z programu ludowców. - Bardzo się cieszymy, że pan Mateusz Morawiecki zawarł w konstytucji dla biznesu punkt z programu PSL, czyli powstanie funkcji rzecznika przedsiębiorców – mówił Stefaniak.

Stefaniak mówił, że w dużej mierze dzięki poprzedniemu rządowi PiS ma co wydawać. - Myślę, że Polacy są realistami po tym roku rządu. Te obietnice były wzięte niemalże z Grecji – mówił Stefaniak. - PiS nie będzie rządził wiecznie, ale ktoś kto przyjdzie po nim, będzie miał duży problem żeby to poskładać później.

Zdaniem PSL rządzący przepychają buble prawne kolanem, które są uchwalane po nocach, gdy nikt nie śledzi transmisji. - Przedwczoraj był wysyp koszmarków legislacyjnych, a reforma oświatowa to już mutant. Tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć po co jest ta reforma. PSL było przeciwne powstaniu gimnazjów. Ciekawe, że część PiS głosowała za tym żeby je wprowadzić – oceniał Stefaniak.

Rzecznik PSL odniósł się też do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. - To jest kolejny set meczu tenisowego. Piłeczka jest przebijana. Raz robi to prezes Rzepliński, raz odbija poseł Piotrowicz – ocenił Stefaniak.