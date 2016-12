Raport duńskiej Wojskowej Służby Wywiadowczej: Groźna Rosja i "samotne wilki"

Według duńskiego wywiadu wojskowego Dania przez najbliższe lata będzie znajdować się wysoko na liście celów ataków terrorystycznych. Ponadto - jak czytamy w raporcie - kraj już dziś jest celem cyberataków podejmowanych zarówno przez obce wywiady, jak i przestępców. Duński wywiad jest też przekonany, że w najbliższych latach Rosja nadal będzie stanowić zagrożenie militarne dla Zachodu.

"Rosyjska rozbudowa i modernizacja jednostek wojskowych w zachodniej części kraju i rejonie Morza Bałtyckiego stała się obszarem napięć między Rosją i NATO" - czytamy w raporcie Wojskowej Służby Wywiadowczej. Zdaniem duńskiego wywiadu działania Rosji doprowadzą do "zwiększenia jej militarnych możliwości w konfrontacji z Zachodem", ale jednocześnie Duńczycy nie spodziewają się, by Moskwa zdecydowała się na bezpośrednią konfrontację wojskową z NATO.

"Rosyjski brak zaufania do NATO i gotowość Moskwy do podejmowania ryzyka zwiększa jednak ryzyko nieporozumień i błędnych kalkulacji. Wszystko to razem przyczynia się do zwiększenia zagrożenia w rejonie Morza Bałtyckiego, a Rosja przez najbliższe lata będzie nadal stanowić poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa Zachodu i Danii" - podsumowuje duński wywiad wojskowy.

Rosja - jak czytamy w raporcie - stanowi zagrożenie również w cyberprzestrzeni. Oprócz prób cyberszpiegostwa Dania obawia się również działań podejmowanych przez Moskwę i inne państwa w celu "wpływania na opinię publiczną" w Danii i w innych krajach Zachodu.

W kwestii terroryzmu duński wywiad wojskowy spodziewa się kolejnych ataków ze strony "samotnych wilków" - takich jak te, do których doszło w tym roku w Nicei i Berlinie - inspirowanych jedynie przez organizacje takie jak Daesh czy Al-Kaida.