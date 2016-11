Nagła dymisja Roberta Greya

43-letni Robert Ethan Grey został wiceministrem w MSZ (odpowiadającym za dyplomację ekonomiczną oraz politykę amerykańską i azjatycką) zaledwie dwa miesiące temu. We wtorek został odwołany ze stanowiska w trybie pilnym. Jak bardzo pilnym świadczy fakt, że widniał w składzie delegacji, która jechała tego dnia z Andrzejem Dudą do Szwecji. Tej podróży z prezydentem już nie odbył. – Był totalnie zaskoczony – mówi osoba z otoczenia Greya.

Zastanawia zachowanie MSZ, który nie ogłosił komunikatu, co jest przyjętym zwyczajem. W środę po południu o dymisji napisała jednak wyborcza.pl. I podała: „zataił fakt współpracy ze służbami USA, mimo że był o to pytany". Czy to prawda? – Słyszałem, że zdecydowała kwestia dotycząca bezpieczeństwa państwa. I nie było to źródło gazetowe – mówi nam polityk PiS znający kulisy polskiej dyplomacji.

W ubiegłym tygodniu opisaliśmy, nieznaną opinii publicznej, przeszłość Roberta Greya. W 1986 r. w wieku 13 lat wyjechał do USA do ojca (który sam trafił tam trzy lata wcześniej). Ujawniliśmy, że w Ameryce zmienił też nazwisko – wcześniej nazywał się Grygielko.

Wyjątkowo szybko otrzymał amerykańskie obywatelstwo (w nie więcej niż trzy lata). Choć studia w USA są kosztowne, syn niezamożnego emigranta został absolwentem trzech uczelni.

Potem Grey pracował m.in. w ONZ. Wrócił do Polski w 2010 r. „Z powodów patriotycznych, chciał wykorzystać zdobytą w USA wiedzę i doświadczenie na rzecz pracy w Polsce" – wyjaśniał nam enigmatycznie MSZ.

Już nominacja Greya wywołała kontrowersje, bo ma on podwójne obywatelstwo. Ale MSZ zapewniał, że „jest Polakiem i reprezentuje polskie interesy".

Jeszcze dwa dni temu w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" szef MSZ Witold Waszczykowski mówił, że Grey został pozytywnie zweryfikowany i nie widzi podstaw do jego dymisji. Co wydarzyło się więc dzień później, że minister zmienił stanowisko? Waszczykowski w środę nie odbierał od nas telefonu, podobnie jak Grey.

„Odwołanie wiceministra wynika ze zmiany koncepcji kierownictwa MSZ. Stanowczo dementujemy bezpodstawne doniesienia niektórych mediów, że dymisja ta ma związek z rzekomym zatajeniem przez niego współpracy z amerykańskimi służbami" – oświadczyło za to MSZ na stronie internetowej. „Ministerstwo planuje w inny sposób wykorzystać wiedzę i doświadczenie Roberta Greya" – dodało.

Dymisja z podejrzeniem o pracę agenturalną dla obcego państwa to zdarzenie bez precedensu. – Gdyby okazało się to prawdą, byłby to skandal nad skandale, powinien się skończyć odwołaniem ministra Waszczykowskiego – mówi Robert Tyszkiewicz, poseł PO i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Jego zdaniem nagła dymisja Greya świadczy, że doszło do „skrajnie niestandardowej sytuacji".