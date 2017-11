Szułdrzyński: PiS zapomniał o konkubentach

Ustawa o jawności życia publicznego nakłada spore obowiązki na małżonków. Żyjący w związkach nieformalnych nie będą się tłumaczyć z biznesów partnerów.

Przedstawiony przez rząd PiS projekt ustawy o jawności życia publicznego miał w założeniu sprawić, by urzędników państwowych, samorządowych oraz inne osoby rozporządzające mieniem państwowym obowiązywały zasady większej transparentności. Celem ustawy jest nie tylko rozszerzenie katalogu osób, które mają wypełniać oświadczenia majątkowe i rejestry korzyści, ale również uporządkowanie tego obowiązku, kar grożących za jego złamanie, a także narzucenie standardów jawności np. na wydatki ze służbowych kart kredytowych. Ustawa ma też ujednolicić sprawy związane z lobbingiem, unikaniem konfliktu interesów, jawnością wydawania decyzji, a także dysponowaniem środkami publicznymi.

Część ekspertów zwracała uwagę na zapisy mówiące o tym, że będzie można odmówić dostępu do informacji publicznej w przypadku „zagrożenia podstawowym interesom" spółek, które są objęte nowym projektem. Inni wskazywali na rygory wobec osób i instytucji, które nie są publiczne, lecz z nimi współpracują.

Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Chodzi o to, że ustawa nakłada surowsze obowiązki na polityków, samorządowców, urzędników itp., którzy żyją w prawnie usankcjonowanych związkach małżeńskich. Nie nakłada zaś żadnych na osoby w związkach niesformalizowanych. Minister mający żonę musi wykazać jej dochody i inne korzyści majątkowe, wyspowiadać się z podróży zagranicznych, jeśli nie zostały opłacone z własnej kieszeni, szczegółowo opisać, czy małżonka nie nabyła jakiegoś mienia od Skarbu Państwa, samorządu czy spółki. Tymczasem minister, który żyje w wieloletnim konkubinacie, nie musi ani słowem wspomnieć o majątku partnerki, o jej podróżach czy innych korzyściach majątkowych. Choć w świetle prawa taki urzędnik czy polityk prowadzi ze swoją partnerką wspólne gospodarstwo domowe, z punktu widzenia przepisów o jawności życia publicznego będzie ona dla niego obcą osobą.

Być może jest to przejaw idealizmu autorów projektu, którzy uważają, że w Polsce nie zdarza się, by osoby bez ślubu – choćby cywilnego – tworzyły związki. Albo to efekt rygoryzmu moralnego, zakładającego, że przynajmniej ludzie „dobrej zmiany" nie będą żyli na kocią łapę.

Praktyka jednak pokazuje, że jest inaczej i związki nieformalne trafiają się również wśród ważnych polityków obozu rządzącego. I nie chodzi tu o nazwiska, tylko o zasadę.

Nie chodzi też o to, że państwo ma zaglądać komuś pod kołdrę. Po prostu osoby żyjące w legalnych związkach będą w gorszej sytuacji niż te w nieformalnych. Już dziś w wielu przypadkach dotyczących rozmaitych świadczeń społecznych ludzie nie biorą ślubu, gdyż jako samotni rodzice mogą liczyć na większą życzliwość państwa. Czy tu będzie tak samo?