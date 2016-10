Emeryci: Statystycznie bogaci, lecz mocno zadłużeni

Seniorzy nie są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej. Jak wynika z badań GUS, uważają, że jest ona co najwyżej przeciętna. To zaskakujące o tyle, że większość emerytów pobiera świadczenie w wysokości 1600–1800 zł. Minimalną emeryturę do 880 zł otrzymuje zaledwie 3,7 proc. emerytów. Z kolei powyżej 5 tys. ma 1,1 proc. pobierających świadczenie.

I choć trudno mówić, że otrzymują kokosy, w porównaniu z dochodem na osobę w rodzinach z dziećmi wiedzie im się lepiej. Statystyki pokazują, że mają oni do dyspozycji o przeszło 400 zł więcej. Z ostatniej „Diagnozy społecznej" – największego badania warunków życia w Polsce – wynika, że emeryci nie są tą grupą, która rezygnuje z dóbr trwałego użytku (np. komputer, zmywarka, pralka automatyczna) z powodów finansowych.

Dlaczego więc narzekają, że nie stać ich na życie? – Seniorzy są grupą bardzo niejednorodną. Młodzi emeryci cieszą się lepszym zdrowiem i nie muszą wydawać aż tak dużo na leki. W dodatku częściej niż w wieku późniejszym żyją jeszcze w związku, więc mając do dyspozycji dwa świadczenia, łatwiej jest im związać koniec z końcem – mówi Mieczysław Augustyn, senator PO zajmujący się problematyką osób starszych. – Problemy zaczynają się około osiemdziesiątki, gdy pieniędzy jest mniej, a wydatki na zdrowie rosną – dodaje.

Podobnego zdania jest dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na warszawskich Bielanach.

– Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, często osoby starsze, których emerytury są niskie. Ale nawet jeśli są na poziomie średnim krajowym, to z powodu wysokich opłat za czynsz, prąd, gaz, żywność i leki nie starcza im na utrzymanie – wyjaśnia Flaszyńska. – W przypadku osób starszych najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy jest zazwyczaj ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. Te problemy narastają, gdy osoba starsza nie ma dzieci – dodaje.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że problemy z regulowaniem swoich zobowiązań ma ponad 200 tys. emerytów. Ich średnie zadłużenie to blisko 12 tys. zł. Są to przede wszystkim niespłacone kredyty (swoje, ale także zaciągnięte na dzieci czy wnuki), ale także nieuregulowane rachunki za media oraz telefony, telewizję, internet i bilety na przejazd komunikacją miejską.

Z „Diagnozy społecznej" z kolei wynika, że z pomocy z zewnątrz korzysta 7,3 proc. emerytów. I bardzo często wpadają w spiralę zadłużenia, bo wielu z nich stara się rozwiązać swoje kłopoty za pomocą tzw. chwilówek.

– Emeryci są łakomym kąskiem dla banków czy firm pożyczkowych, ponieważ mają stały dochód, a jeśli umrą, to dług i tak muszą spłacić ich najbliżsi – mówi Radosław Koński, dyrektor Departamentu Windykacji Kaczmarski Inkasso. – Z naszych rozmów z dłużnikami emerytami wynika, że z usług takich korzystają często, bo zmusza ich do tego sytuacja. Ich dochód nie pozwala bowiem na opłacenie czynszu, rachunków, zakupu opału na zimę czy kosztownych leków – dodaje.

Wiele z tych długów to także skutek niepłacenia kredytów i pożyczek zaciągniętych jeszcze za czasów aktywności zawodowej. Zdarza się też, że były zaciągane przez małżeństwo. W chwili śmierci jednego z małżonków zostają na głowie wdowy czy wdowca. Wtedy o spłatę jest dużo trudniej, bo zmniejsza się dochód gospodarstwa domowego. Tyle że niewiele osób bierze to pod uwagę.