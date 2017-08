Amerykanie chcą bronić Europy przed Rosją

– Mamy gotowość bojową, od września planujemy serię ćwiczeń, które zwiększą naszą interoperacyjność – mówi „Rzeczpospolitej" ppłk Christopher L'Heureux z 2. szwadronu 2. Pułku Kawalerii amerykańskiej armii, który dowodzi wielonarodową grupą bojową NATO stacjonującą w Bemowie Piskim. Przybył tu, jak pozostali żołnierze jego oddziału, z niemieckiego Vilseck.

W liczącej 1200 żołnierzy grupie bojowej jest około 800 Amerykanów, towarzyszą im Brytyjczycy i Rumuni, a wsparciem jest polska 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana. – Są oczywiście pewne problemy językowe, ale także sprzętowe – mówi dowódca. Jeśli chodzi o amunicję, Amerykanie i Brytyjczycy mają zbliżone standardy, a Polacy i Rumuni inne. – Lepiej byłoby mieć sprzęt spełniający identyczne normy. Ale wszyscy mamy nasze narodowe rządy, które decydują o zakupach – mówi L'Heureux. Hobby Amerykanina o korzeniach w kanadyjskim Quebecu (stąd francuskie nazwisko) to historia. Ma więc zrozumienie dla roli sił NATO właśnie na tym północno-wschodnim skrawku Polski. Przyznaje jednak, że jego amerykańscy podwładni już takiej wiedzy nie mają i motywacja musi być tworzona inaczej. – Mój przekaz jest więc taki, że bronimy Europy. I że Ameryka i Europa muszą na sobie polegać – wyjaśnia.

W grupach bojowych rotacja następuje co trzy miesiące, L'Hereux jest drugim dowódcą. Częścią jego pracy jest współpraca z lokalną społecznością. Gdyby przyszło do rzeczywistego zagrożenia, to musimy przecież liczyć na ich wsparcie – wyjaśnia. Zdaniem L'Heureuxa w Bemowie Piskim niemożliwe byłoby szerzenie takiej dezinformacji, do jakiej doszło w dowodzonej przez Niemców grupie bojowej NATO na Litwie. Pojawiła się tam rozpowszechniana prawdopodobnie przez rosyjską propagandę wiadomość o ataku seksualnym żołnierza Sojuszu na miejscową dziewczynkę. – Tutaj ludzie nas znają i nikt by w to nie uwierzył – podkreśla Amerykanin.

Batalionowe grupy bojowe to kluczowy element wzmocnienia obecności NATO na Wschodzie.