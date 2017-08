Poruszyć wyobraźnię słuchaczy

Rz: Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro konsultował swoje przemówienia z publicystą Andrzejem Gelberem. Dlaczego politycy decydują się na takie usługi?

Dr Karolina Brylska: Politycy rzeczywiście często wspierają się pomocą tzw. speechwriterów. To, czy autorzy przemówień pozostają anonimowi, zależy głównie od kultury politycznej danego państwa. Na przykład w USA skład zespołów ekspertów piszących przemówienia dla polityków najczęściej jest powszechnie znany. Natomiast chociażby w Polsce nazwiska piszących mowy pozostają często w sferze domysłów i spekulacji. Z takich usług korzystają zwłaszcza politycy najwyższego szczebla – szefowie państw czy rządów. To naturalne – przy sprawowaniu ważnej funkcji fizycznie niemożliwe jest, by polityk samodzielnie przygotowywał tak liczne teksty, uwzględniające rozmaite wątki merytoryczne czy historyczne.

Jakie były najlepsze mowy polityczne w historii?

Niewątpliwie wystąpienie Martina Luthera Kinga z 1963 r. w Waszyngtonie, które znane jest pod tytułem „I Have a Dream" („Mam marzenie"). To tekst, który uwzględnia wszystkie klasyczne zasady retoryki, takie jak identyfikacja z odbiorcami czy poruszenie ich wyobraźni – dlatego jego wartość jest ponadczasowa. Następnie Winston Churchill i jego bodaj najsłynniejsza mowa „Krew, trud, pot i łzy" z 1940 r. Do tego rankingu należy dołączyć także co najmniej kilka przemówień Baracka Obamy – chociażby to z 2008 r., gdy po ogłoszeniu wyników wyborów stanął na mównicy i rytualne podziękowanie zamienił w piękną historię o tym, że Amerykanie są w stanie przezwyciężyć każdy kryzys.

Do historii przechodzą jedynie przemówienia wybitnych postaci?

Decyduje o tym szczególny czas i okoliczności. Z jednej strony pamiętamy ich mowy, bo są znakomicie skonstruowane w treści i formie, ale z drugiej dlatego, że są wygłaszane w wyjątkowych momentach historii. Tak pamiętamy też Polaków – choćby mowę Józefa Becka o honorze z 1939 r. W ostatnich latach również Donald Tusk bardzo dobrze sobie radził – przede wszystkim z interakcją z odbiorcami. Obok niego można postawić Jarosława Kaczyńskiego, który jako jedyny z premierów Polski po 1989 r. był w stanie zaprezentować długie exposé bez kartki.