Tajemnica nieczynnej kamery w sejmowym budynku

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych spotkała się po raz ostatni 14 czerwca w sali 301 A w sejmowym budynku K. Zajęła się sprawozdaniami z wykonania budżetów trzech kancelarii: Prezydenta, Sejmu i Senatu. Nie obyło się bez niewygodnych pytań. Posłowie opozycji m.in. dopytywali, w jakich okolicznościach straż marszałkowska nosi broń ostrą i czy posłowie PiS używają sejmowych samochodów poza Warszawą.

Takie kwestie regularnie poruszane są na posiedzeniu tej komisji. Ostatnie było jednak inne niż dotychczasowe: transmitowano je w internecie. Dotąd jawne były tylko stenogramy.

Transmisje online z obrad komisji sejmowych wprowadzono między pierwszą i drugą kadencją rządów PO. W salach zainstalowano kamery, a od zasady jawności prac powstało tylko kilka wyjątków: Komisja do Spraw Służb Specjalnych i Komisja Etyki Poselskiej, obradujące na zamkniętych posiedzeniach, oraz właśnie Komisja Regulaminowa.

Ta ostatnia spotyka się niemal zawsze w tej samej sali, w której od lat znajduje się kamera. O tym, że pozwala ona na wysokiej jakości transmisję, świadczy nagranie z ostatniego posiedzenia.

Przewodniczący komisji prof. Włodzimierz Bernacki z PiS mówi, że poprosił o włączenie kamery po tym, gdy zwrócili się do niego o to posłowie. I dodaje, że odtąd będzie nieczynna tylko podczas posiedzeń dotyczących uchylenia immunitetów posłów.

A dlaczego latami nie działała? – Poprzedni szef komisji Maciej Mroczek z Ruchu Palikota wystąpił do Kancelarii Sejmu o to, by kamera była wyłączona. Nawet nie miałem świadomości, że ona nie działa – przekonuje prof. Bernacki.

Maciej Mroczek potwierdza, że w ubiegłej kadencji zdecydowano o stałym wyłączeniu kamery, jednak zaznacza, że nie postanowił o tym sam, lecz z prezydium komisji. – Wedle mojej pamięci powodem były dane wrażliwe pojawiające się w czasie posiedzeń dotyczących wniosków o uchylenie immunitetu – wspomina.

Jednak czy na pewno decyzja sprzed lat była automatycznie wykonywana w tej kadencji? Wątpliwości ma Jarosław Urbaniak z PO, który walczył o uruchomienie kamery. – Przewodniczący Bernacki zmieniał wyjaśnienia w tej sprawie. Najpierw mówił nam o problemach technicznych, później zaczął spychać odpowiedzialność na poprzednika. A faktem jest, że w tej kadencji dość często pojawiały się na posiedzeniach komisji sprawy trudne dla PiS – mówi.

Przykłady? Chodzi nie tylko o kwestie immunitetów poselskich czy budżetu Kancelarii Sejmu. Jedno z najgłośniejszych posiedzeń komisji miało miejsce 16 grudnia 2016 roku, w dniu rozpoczęcia kryzysu sejmowego. Dotyczyło posła Michała Szczerby z PO, który odwołał się od decyzji marszałka Marka Kuchcińskiego o wykluczeniu go z obrad Sejmu. Posłanka Kinga Gajewska z PO transmitowała wówczas posiedzenie komisji na własną rękę na Facebooku.

Dlatego wśród polityków opozycji popularna jest teoria, że kamery nie włączono celowo. W dodatku to nie pierwszy podobny przypadek w tej kadencji. W kwietniu 2016 roku PO zaalarmowała, że na sali plenarnej zniknęła kamera znad ław PiS. Było to po słynnym głosowaniu na dwie ręce sympatyzującej z PiS Małgorzaty Zwiercan. Kancelaria Sejmu tłumaczyła, że kamerę chwilowo zamontowano w miejscu innej, która się zepsuła.