Prekampania Jakiego przy wsparciu rządowych projektów

Ostatnie kilkadziesiąt godzin w Warszawie to m.in. zapewnienia Patryka Jakiego o instalacji filtrów w tunelu pod Ursynowem.

Kwestia montażu instalacji do oczyszczania powietrza w powstającym tunelu, który wchodzi w skład budowanej południowej obwodnicy Warszawy, to najnowszy temat prekampanii w stolicy. I kolejny, w którym Patryk Jaki na swoją korzyść wykorzystuje fakt, że jest kandydatem aktualnie rządzącej Zjednoczonej Prawicy. Jak zapewnił w trakcie konferencji, był wcześniej w Ministerstwie Infrastruktury i rozmawiał w tej sprawie. – Filtry będą. Zapewniam, że walka ze smogiem będzie wysoko w naszej agendzie.

W sobotę odbył się protest mieszkańców i stowarzyszeń z Ursynowa w sprawie filtrów. Uczestniczył w nim Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta stolicy. – Nie wierzę, że w weekend Patryk Jaki był w stanie rozwiązać problem. Bardziej przestraszył się naszej zapowiedzi skierowania listu do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zapewniam, że ten list i tak do prezesa PiS trafi – mówi „Rzeczpospolitej" Jakub Stefaniak. O instalację filtrów apelował też Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy i Nowoczesnej oraz warszawski ratusz, co zresztą przypomniała na Twitterze sama prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Dyskusja o filtrach pokazuje jeden z elementów szerszej strategii Jakiego. W ubiegłym tygodniu mówił m.in o projekcie mieszkaniowym na warszawskich Odolanach, gdzie ma powstać tysiąc tanich mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie+. Razem z nim w trakcie konferencji wystąpili prezes PKP Krzysztof Mamiński oraz jeden z członków zarządu BGK Nieruchomości. Jaki zapewniał też, że interweniował u ministra infrastruktury w sprawie Nocnego Marketu – rozrywkowej przestrzeni zlokalizowanej na peronach nieczynnego dworca Warszawa Główna – pod koniec maja. Przekonywał, że jego rozmowa spowodowała, że popularny Nocny Market przetrwa kolejny sezon.

Wśród licznych propozycji dla Warszawy zgłoszonych w prekampanii jest też obietnica Jakiego złożona razem z ministrem sportu Witoldem Bańką, dotycząca odbudowy stadionu Skry.

Rafał Trzaskowski kontruje te zapewnienia. – Jeżeli Patryk Jaki chce wykorzystywać swoją pracę w rządzie w kampanii wyborczej – niech robi to z korzyścią dla warszawiaków. Niech namawia do wycofania się z łamania praworządności, aby Warszawa otrzymała unijne pieniądze na inwestycje, niech przeforsuje ustawę reprywatyzacyjną, zablokuje likwidację Okęcia, załatwi zadaszenie toru na Stegnach blokowane przez rząd oraz wsłucha się w moje interpelacje dotyczące założenia filtrów w tunelu południowej obwodnicy pod Ursynowem czy poprowadzenia obwodnicy przez Wesołą w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców – wylicza Trzaskowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Ale jak wynika z naszych informacji, Jaki nie zmieni swojej strategii. – Będziemy systematycznie pokazywać nowe projekty, inwestycje wspólnie z rządem. Pokazujemy, że dobry klimat tej współpracy i głosowanie na Jakiego się opłaci – mówi nam jedna z osób z otoczenia kandydata Zjednoczonej Prawicy.

Można się więc spodziewać, że gdy tylko kampania formalnie ruszy, Jaki będzie pokazywał kolejne pola współpracy z innymi ministrami. Ale zarówno sprawa likwidacji Okęcia czy też wspomnianej przez Trzaskowskiego „dużej" ustawy reprywatyzacyjnej na pewno będą pojawiać się w przesłaniu konkurentów Patryka Jakiego.

I chociaż rząd zmienił ton w sprawie likwidacji Okęcia – teraz jest to kwestia „nowych wyników ekspertyz" – to ta sprawa dobrze pokazuje, że współpraca z rządem może być bronią obosieczną w stolicy. – O Okęciu nie zapomnimy – przekonuje nas jeden z polityków opozycji.