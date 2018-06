Dennis Rodman w świecie Kim Dzong Una

Był chorobliwie nieśmiałym chłopcem, wyjątkowym koszykarzem i szalonym celebrytą. Teraz jest samozwańczym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Korei Północnej.

Poleciał do Singapuru przy okazji historycznego spotkania Donald Trump – Kim Dzong Un, aby – jak powiedział jego agent Darren Prince – „zaoferować wszelką możliwą pomoc". Pomoc okazała się co prawda niepotrzebna, dwaj kontrowersyjni przywódcy poradzili sobie bez niego, ale i tak Dennis Rodman skradł im nieco show, kiedy rozpłakał się przed kamerami CNN. Wystąpił w czerwonej czapeczce znanej z kampanii wyborczej Trumpa z napisem „Make America Great Again" i jak zwykle cały obwieszony kolczykami. Istotnie, przy okazji tego historycznego wydarzenia mógł uchodzić za eksperta, bo osobiście zna obu przywódców.

W rozmowie z dziennikarzem CNN przedstawił ich jako ciepłych i emocjonalnych panów. Potem się rozkleił, tłumacząc, że nikt go nie słuchał, kiedy mówił o pojednaniu, a nawet grożono mu śmiercią i nie mógł wychodzić z domu. – Dziś jest wielki dzień dla wszystkich. Jestem taki szczęśliwy, pokochałem ten kraj. Dosyć nienawiści – zaapelował. Powiedział też,...