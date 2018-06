Krzysztof Pusz: Wałęsa chciał, żeby Jaruzelski został prezydentem

Na nasze protesty Lechu odpowiedział, że to nie czas na odsunięcie komunistów. Byłem tym trochę zbulwersowany, bo niby dlaczego komuch miał być głową państwa. No, ale stało się - mówi Krzysztof Pusz, szef gabinetu Lecha Wałęsy.

Plus Minus: Przez lata był pan najbliższym współpracownikiem Lecha Wałęsy. Później wasze drogi się rozeszły. A teraz jest pan szefem jego fundacji. Wasze relacje zatoczyły koło?

Krzysztof Pusz: Tak naprawdę nigdy nie zerwałem kontaktów z Lechem Wałęsą, nawet wówczas, gdy przestałem z nim współpracować. Zostałem szefem jego fundacji, żeby ją zlikwidować i uratować Instytut im. Lecha Wałęsy, który popadł w ogromne długi.

Jak do tego doszło?

Wszystko zależy od osób, które to prowadziły. Gdy dorwał się do tego Mieczysław Wachowski, skończyło się długami. On po prostu oszukiwał Wałęsę i tyle. Zgłosiliśmy sprawę do prokuratury, bo inaczej nas by to obciążyło. Niech się prokuratura tym zajmuje.

O Mieczysławie Wachowskim w latach 90. mówiono, że był złym duchem prezydenta Lecha Wałęsy.

I rzeczywiście tak było. Osobiście miałem z nim nieprzyjemne przejścia. To był facet, który przy prezydencie udawał mojego najlepszego przyjaciela,...