Michał Kamiński: PiS obudziło niedźwiedzia

- PiS przypomina turystę, który wlazł do jaskini z niedźwiedziem i zaczął go okładać po łbie. Niedźwiedź się obudził i teraz ma turysta, co chciał. Prawo i Sprawiedliwość obudziło niedźwiedzia, jakim jest Donald Tusk. I niechby ten niedźwiedź ich pogonił - mówił w TVN24 Michał Kamiński.