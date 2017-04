Chiński dziennik "Global Times" do Korei Północnej: Skończcie z programem atomowym

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Global Times" to dziennik powiązany z grupą "People's Daily" - wydawać oficjalnego dziennika Komunistycznej Partii Chin. Chińskie władze często wykorzystują go do przekazywania w sposób nieformalny swojego stanowiska w istotnych kwestiach.

Autor wstępniaka w najnowszym numerze "Global Times" sugeruje, że "najlepszym rozwiązaniem" dla Korei Północnej, byłaby rezygnacja z broni atomowej, w zamian za co Chiny zagwarantowałyby bezpieczeństwo Pjongjangowi - przy czym gazeta podkreśla, że chodzi zarówno o bezpieczeństwo północnokoreańskiego narodu, jak i tamtejszych władz.

"Kiedy tylko Korea Północna zastosuje się do rad Chin i wstrzyma program nuklearny, Chiny będą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa tego kraju" - czytamy w "Global Times".

"Global Times" odnotowuje jednocześnie, że obecnie Korea Północna jest "najbardziej izolowanym państwem świata". "Współczesne państwo nie może istnieć w taki sposób" - czytamy.

Korea Północna znalazła się pod silną międzynarodową presją po tym jak w ostatnim czasie zintensyfikowała próby rakiet balistycznych. Pjongjang ma pracować nad rakietą międzykontynentalną, zdolną do przenoszenia głowic atomowych, która mogłaby dosięgnąć zachodniego wybrzeża USA.

W odpowiedzi na działania Pjongjangu USA wysłało grupę okrętów w pobliże Półwyspu Koreańskiego, a Chiny zaczęły dystansować się od dotychczasowego sojusznika.