Kreml rozdaje granty

O pienišdze z fundacji prezydenta ubiegajš się nawet jego wieloletni krytycy.

W tym roku Fundacja Prezydenckich Grantów przeznaczyła na rozwój trzeciego sektora 8 mld rubli (równowartoœć 480 mln złotych). Kreml zaczšł wspierać organizacje pozarzšdowe w 2006 roku i, według rosyjskich analityków, zrobił to po to, by „uniezależnić NGO od Zachodu". Wszystko wskazuje na to, że cel ten w dużej mierze został osišgnięty.

Wœród ponad 8 tys. organizacji pozarzšdowych, które złożyły wnioski o prezydenckie granty, znaleŸli się również ci, których wczeœniej Kreml uznał za „zagranicznych agentów". Wœród nich jest Centrum Lewady, uważane za jedyny w Rosji niezależny oœrodek socjologiczny. W tym roku ubiega się o ponad 3,6 mln rubli (około 216 tys. złotych) na realizację projektu pod tytułem „Kulturalna różnorodnoœć rosyjskiej młodzieży". Rzeczniczka oœrodka Karina Pipija w rozmowie z „Rzeczpospolitš" wyjaœnia, że w ramach projektu zostanš przeprowadzone sondaże porównujšce m.in. wartoœci młodzieży rosyjskiej, kałmuckiej i tatarskiej.

– Status „zagranicznego agenta" nie przeszkadza nam uczestniczyć w tym konkursie. Nie pamiętam, ile razy dostawaliœmy prezydenckie granty, ale cztery razy na pewno – mówi. Przypomina, że w ubiegłym roku organizacja dostała od Kremla ponad 2 mln rubli (równowartoœć 120 tys. złotych). Co ciekawie, na poczštku marca na łamach „Rzeczpospolitej" szef Centrum Lewady mówił, że Rosja „powraca do czasów, kiedy władze zaliczały politycznie niepoprawnych do kategorii „wrogów narodu".

O pienišdze Kremla ubiegajš się również ruch „Za prawa człowieka" oraz Fundacja Obrony Praw WięŸniów, na czele których stoi znany rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Lew Ponomariow. W ubiegłym roku na swojš działalnoœć dostał od Kremla 9,3 mln rubli (ponad 550 tys. złotych) i, co ciekawie, zajmuje się m.in. obronš więŸniów politycznych w Rosji.

– Obecnie działamy za pienišdze z prezydenckiej fundacji. Zrezygnowaliœmy z zagranicznego finansowania i zostaliœmy wykreœleni z listy „zagranicznych agentów". To była trudna decyzja, ale konieczna, by kontynuować działalnoœć w Rosji – mówi „Rzeczpospolitej" Ponomariow. – To pienišdze z budżetu państwa, to nie sš pienišdze Putina. Zawsze rosyjskie instytucje państwowe wspierały działalnoœć obrońców praw człowieka. Nie było to duże wsparcie, ale było – dodaje. Zaznacza jednak, że Kreml nie ingeruje w działalnoœć jego organizacji.

Od kilku lat granty Kremla dostaje również Moskiewska Grupa Helsińska, na czele której stoi znana dysydentka Ludmiła Aleksiejewa. To najstarsza w Rosji organizacja zajmujšca się obronš praw człowieka.

Nie wszyscy jednak „zagraniczni agenci" mogš liczyć na wsparcie Kremla. Znane rosyjskie stowarzyszenie „Memoriał" przestało dostawać prezydenckie granty, gdy trafiło na listę „agentów". – Na Kremlu uważajš, że „nie działamy w interesach Rosji". Zasadniczo nie rezygnowaliœmy z zagranicznych Ÿródeł, by pozostać niezależnš organizacjš. Działajšc wyłšcznie za pienišdze Kremla, nie da się zachować samodzielnoœci – mówi „Rzeczpospolitej" Swietłana Gannuszkina, współtwórczyni „Memoriału".

Na liœcie potencjalnych grantobiorców tradycyjnie znaleŸli się motocykliœci z klubu „Nocne Wilki" i wiele innych prokremlowskich organizacji. Jedna z nich chce „kreować pozytywny wizerunek Rosji za granicš".